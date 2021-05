Puig fía al pasaporte europeo de vacunación la recuperación turística de la Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado este viernes en que el certificado verde de vacunación reactive "al máximo" el turismo este verano en la Comunidad Valenciana, un aspecto fundamental para la recuperación económica de un sector que supone el 15 % del empleo de la región.



En declaraciones a los medios en su visita a Fitur, Puig ha señalado que la Comunidad llevaba tiempo reclamando este pasaporte covid para recuperar la movilidad entre los territorios de la UE, y ha celebrado que a partir del 1 de julio "ya será una realidad".



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes en Fitur el Certificado digital UE covid, también conocido como pasaporte sanitario, un "instrumento para viajar" gratuito y universal que busca facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea (UE).



Con medidas como esta, unida a los buenos datos epidemiológicos de la región, Puig cree que la Comunidad está "en condiciones" de abordar un verano "positivo", con una apertura "progresiva" durante el mes de junio.



Puig ha subrayado que la Comunidad Valenciana se encuentra en "la etapa de salida de la normalización", gracias al "enorme esfuerzo" realizado con las duras medidas de contención de la pandemia que ha dado los resultados necesarios, al registrar los mejores datos de incidencia de coronavirus de España.

"Pedro Sánchez debe negociar"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha instado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a negociar y reivindicar ante el Gobierno británico el 'semáforo verde' para la Comunidad Valenciana.



"Lo importante es el mensaje a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que, por un lado, anuncia que ya no serán necesarias las PCR para los turistas británicos pero, por otro, no está negociando ni reivindicando ante el propio Gobierno británico que los viajeros nacionales del Reino Unido, cuando vuelvan a su país, no deban guardar una cuarentena de diez días", ha explicado el presidente.



En este sentido, el también presidente del Patronato Provincial de Turismo ha lamentado que la Costa Blanca "todavía no está en el semáforo verde, sino naranja". Por tanto, según ha matizado, "esta situación convierte en infructífera la medida" anunciada por Pedro Sánchez.



Mazón ha considerado que la prioridad en estos momentos es la de "negociar y, sobre todo, no discriminar entre comunidades autónomas".



"Si tenemos uno de los mejores datos de incidencia del coronavirus de toda España en la Comunidad Valenciana, lo que hay que hacer es presionar al Gobierno británico para que entienda que los turistas que se desplacen hasta nuestra provincia, a su vuelta deben estar en situación de luz verde, sin aislamiento posterior", ha indicado.



"Es una medida que necesitamos urgentemente", ha insistido el responsable alicantino, quien ha indicado que cualquier avance en este sentido "será positivo".