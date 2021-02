Reino Unido planea una desescalada progresiva del confinamiento que culminará el 21 de junio

El Reino Unido comenzará su desescalada del confinamiento debido a la Covid-19, uno de los más estrictos del mundo, el próximo 8 de marzo de forma paulatina con la reapertura de los colegios, en un proceso que constará de cuatro fases y que se completaría para el próximo 21 de junio.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado en la Cámara de los Comunes su hoja de ruta para reabrir la sociedad de forma "cauta pero irreversible", que progresará siempre y cuando la campaña de vacunación siga su actual ritmo y no aparezcan nuevas variantes que alteren los planes.

Su plan para relajar las restricciones buscará equilibrar "factores sanitarios, económicos y sociales", puntualizó Downing Street. Para juzgar en cada momento si se cumplen las condiciones para dar un paso más en la desescalada, el Gobierno ha establecido cuatro criterios.

Vacunación

Se comprobará que la vacunación "continúa con éxito" y que las inyecciones "son suficientemente efectivas para reducir hospitalizaciones y muertes".



También que "las tasas de infección no amenazan con incrementar las de hospitalizaciones que suponga una presión insostenible para el sistema público" y que eventuales nuevas variantes del SARS-CoV-2 no pongan en riesgo la inmunidad adquirida con las vacunas.



"Nuestras decisiones se tomarán en base a los últimos datos disponibles en cada paso, y seremos precavidos para no retroceder en el progreso que hemos alcanzado hasta ahora con los sacrificios que todos hemos hecho", afirmó el primer ministro.