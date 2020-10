La segunda ola de Covid avanza imparable por Europa a pesar de las medidas de emergencia

La segunda ola de la pandemia de la Covid-19 prosigue hoy imparable en Europa, en muchos de cuyos países sigue aumentando el número de contagios pese a las medidas de emergencia dictadas por las autoridades de algunos de ellos en las zonas más afectadas.

Italia, a niveles de marzo

Italia registró 5.372 casos de coronavirus el pasado viernes, una cifra que no se producía desde el mes de marzo, en los peores momentos de la crisis, según los datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad.



Este aumento supone más del doble de las infecciones detectadas hace solo una semana (2.499 el 2 de octubre) y confirma la tendencia al alza de los últimos días.



En total en el país se han contagiado más de 350.000 personas desde que se desató la crisis, el 21 de febrero, con los primeros casos autóctonos.



Los muertos no dejan de subir en las ultimas semanas, lo que eleva el balance provisional en torno a 36.150 víctimas mortales.

Bélgica seguirá creciendo

Las autoridades belgas anunciaron a finales de esta semana que los nuevos contagios de coronavirus siguen incrementándose, a un ritmo semanal medio del 72%, y avisaron de que esperan que los malos datos sigan aumentando, pues las medidas restrictivas decretadas esta semana sólo se empezarán a notar en unos diez días.



"No se verá el efecto de las medidas hasta dentro de una decena de días (...). Las cifras continúan aumentando (...) y seguirán aumentando", explicó en rueda de prensa uno de los portavoces del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Yves Van Laethem.



El último día laborable de la semana, Bélgica registró 5.728 nuevas infecciones de Sars-CoV-2, lo que coloca la media semanal en 2.915,9 casos.



El número de contagios por 100.000 habitantes sobre los últimos 14 días se situó en 280,7 casos, lo que representa un avance semanal del 84%.

Reino Unido aumenta los muertos

Por el contrario, la cifra de nuevos contagiados por la Covid-19 de los últimos días en el Reino Unido siguen marcando picos, siempre rondando los 15.000 nuevos casos, auqnue el jueves se superaron por mucho, alcanzando los 17.540 infectados, informaron las autoridades sanitarias británicas.



Un total de 87 personas murieron por el coronavirus el viernes frente a las 77 del jueves, en un recuento en el que el Reino Unido sólo incluye a quienes fueron diagnosticados con la enfermedad en los últimos 28 días.



De esta forma, el total oficial de fallecimientos desde el comienzo de la pandemia alcanza los 42.650 y el de casos se eleva ya a 590.000. Sin embargo, los datos de otras agencias de estadísticas británicas señalan que en más de 58.000 fallecimientos se mencionó coronavirus en el certificado de defunción.

España, estado de alarma en la capital

El Ministerio español de Sanidad notificó el viernes 241 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, casi el doble que los registrados el jueves (126), y 12.788 nuevos contagios, de los que 5.986 se confirmaron en las últimas 24 horas, con lo que el total de infecciones desde el inicio de la pandemia se eleva a 861.112, y la de decesos a 32.929.



Según estos datos oficiales, el 37,6% de los contagios se registraron en la región de Madrid, que volvió a acumular la mayor cantidad de nuevos casos de todo el país, 2.256 en las últimas 24 horas.



Las cifras sitúan a Madrid como una de la capitales europeas más afectadas por el virus en esta segunda ola de la pandemia, y por eso el Gobierno español decidió imponer el estado de alarma por 15 días en la ciudad y otros ocho municipios de la región.

Francia, 6 meses muy difíciles

El presidente del consejo científico instituido por el Gobierno francés, Jean-François Delfraissy, advirtió esta semana de que la crisis sanitaria del coronavirus va a durar hasta el próximo verano, por lo que hay que prepararse para "seis meses muy difíciles".



El ministro de Sanidad, Olivier Véran, anunció el jueves que a partir del sábado cuatro ciudades más (Lyon, Lille, Grenoble y Saint Étienne) van a pasar al nivel de alerta máxima en el que ya están las áreas urbanas de París y de Marsella-Aix en Provence, así como la isla de Guadalupe, en el Caribe.

Alemania, riesgo en centros urbanos

La canciller alemana, Angela Merkel, y los alcaldes de las once principales ciudades alemanas han reconocido que se enfrentan al reto de controlar el incremento de contagios en los centros urbanos, tras un nuevo repunte de casos de Covid-19.



Según los datos de este viernes, la cifra de nuevos contagios en Alemania alcanzó el nivel más elevado desde mediados de abril: el pasado viernes se registraron 4.516 contagios con el Sars-CoV-2, según notificó el Instituto Robert Koch.



El total de infecciones desde el inicio de la pandemia sube así a 314.660, con 9.589 víctimas mortales, once de ellas en las últimas 24 horas, y la cifra de pacientes recuperados es de 271.800. La media en Alemania es de 22,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días.



En los últimos días la atención ha estado centrada en Berlín, donde esa media supera los 50 casos, pero hoy el alcalde gobernador de la capital, Michael Müller, subrayó que no se trata solo de un problema de esta, sino también de otras ciudades.