Von der Leyen avisa de la "fragilidad" de la UE por la Covid y pide unidad en la reconstrucción

En su primer discurso sobre el estado de la Unión, Ursula von der Leyen ha avisado este miércoles de que la UE atraviesa un momento de máxima "fragilidad" e "incertidumbre" debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19. La presidenta de la Comisión Europea pide a los Estados miembros que superen sus divisiones y se unan para acelerar la recuperación, utilizando como palanca el fondo de reconstrucción de 750.000 millones acordado en julio y la doble transición digital y verde.

El rito anual del discurso sobre el estado de la Unión, que copia el modelo de Estados Unidos, fue instaurado en 2010 por José Manuel Durao Barroso cuando dirigía el Ejecutivo comunitario. Cada septiembre (en Washington es en enero), el presidente de la Comisión comparece ante el pleno de la Eurocámara para hacer balance del curso anterior, diagnosticar el estado de salud del proyecto europeo y presentar su programa para el año siguiente.

El primer discurso de Von der Leyen, apenas 10 meses después de su nombramiento, no ha podido ser más accidentado. Para empezar, no ha tenido lugar en Estrasburgo como estaba previsto, sino en Bruselas debido a las restricciones de viaje por el Covid-19, que también han limitado el aforo de diputados y periodistas. La pandemia ha obligado además a la presidenta a cambiar por completo su agenda de prioridades.

Un hemiciclo semivacío aplaude a la presidenta de la Comisión Yves Herman/Reuters

"Un virus miles de veces más pequeño que un grano de arena ha dejado al descubierto lo delicada que puede ser la vida", ha dicho Von der Leyen a los eurodiputados. "La gente de Europa todavía está sufriendo. Es un periodo de profunda ansiedad para millones de personas que están preocupadas por la salud de sus familias, el futuro de sus trabajos o simplemente por llegar a fin de mes".

Una nueva vitalidad

"La pandemia -y la incertidumbre que van con ella- no ha terminado. Y la recuperación está todavía en una fase preliminar", ha resaltado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

A su juicio, la solución a la crisis actual pasa por más Europa. Los líderes europeos ya han demostrado que son capaces de superar el caos y la descoordinación que presidieron la reacción inicial a la pandemia y adoptar medidas ambiciosas como el acuerdo de julio sobre el fondo de reconstrucción. "Tenemos la visión, tenemos el plan, tenemos la inversión, ahora hay que ponerse a trabajar", ha dicho.

"Este es el momento para Europa. El momento de que Europa lidere el camino desde esta fragilidad hacia una nueva vitalidad", reclama la presidenta de la Comisión en lo que ha sido el mensaje central de su discurso, que ha durado algo más de hora y media.

A continuación, Von der Leyen ha pasado a enumerar en detalle las iniciativas que tiene previsto impulsar en los próximos meses. En materia sanitaria, Bruselas propone que la UE asuma nuevas competencias, que ahora están totalmente en manos de los Estados miembros.

Ursula von der Leyen y su equipo, este miércoles en la Eurocámara Reuters

Se reforzarán los poderes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y se creará una nueva Agencia de Investigación Biomédica. Además, la UE organizará el año que viene en Italia una cumbre mundial sobre sanidad.

Bonos verdes y una nube digital europea

Por lo que se refiere a la transición ecológica, la presidenta de la Comisión ha confirmado que propondrá aumentar del 40% al 55% el objetivo de reducción de emisiones para 2030, en relación con los niveles de 1990. Una meta que según ha dicho es factible y compartida por la industria comunitaria y allanará el camino hacia la neutralidad climática en 2050.

El Ejecutivo comunitario quiere que el 37% del fondo de 750.000 millones de euros se gaste en lucha contra el cambio climático. Además, el 30% de la financiación (es decir, 225.000 millones) se captará mediante la emisión de bonos verdes.

En cuanto a la transición digital, Von der Leyen se propone construir una nube europea, crear una identidad digital europea segura que pueda utilizarse en cualquier Estado miembro e impulsar el despliegue de infraestructuras de 5G, 6G y fibra.

En materia social, la presidenta ha confirmado que en las próximas semanas presentará una ley para garantizar un nivel de salario mínimo digno en todos los Estados miembros. Otra de sus prioridades es el nuevo Pacto de Asilo y Migración, previsto para el 23 de septiembre. También ha anunciado una iniciativa para combatir el racismo y los delitos de odio.

Cumplir el acuerdo del brexit

A nivel internacional, Von der Leyen apuesta por reformar y fortalecer los organismos de cooperación, como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud. La presidenta de la Comisión ha criticado la deriva autoritaria de China, Rusia o Turquía y ha dicho que, pase lo que pase en las elecciones de noviembre, su prioridad será reconstruir el vínculo transatlántico con Estados Unidos.

Von der Leyen quiere restañar las heridas con Estados Unidos Yves Herman/Reuters

En cuanto al brexit, Von der Leyen ha avisado de que cada día que pasa disminuyen las posibilidades de llegar a un acuerdo comercial con Londres antes de que concluya el periodo de transición el 31 de diciembre. Además, ha exigido al Gobierno de Boris Johnson que cumpla el pacto de divorcio que él mismo firmó el año pasado en lo referente a Irlanda del Norte.

"El acuerdo no puede cambiarse de forma unilateral, ignorarse o dejarse de aplicar. Es una cuestión de ley, confianza y buena fe. Y no sólo lo digo yo, les recuerdo las palabras de Margaret Thatcher: Reino Unido no rompe Tratados. Sería malo para el Reino Unido, malo para las relaciones con el resto del mundo y malo para cualquier futuro Tratado comercial", ha insistido la presidenta.