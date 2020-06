Italia y España piden a Bruselas que no se les discrimine en la reapertura de fronteras

España e Italia, los países más golpeados por el coronavirus, se han convertido ahora en los grandes excluidos de la reapertura progresiva de las fronteras internas de la UE de cara a la temporada turística. Muchos de sus vecinos, como Austria, Alemania o Francia, mantienen las restricciones, ya sea por las dudas sobre su situación epidemiológica o como respuesta a la cuarentena que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez a los viajeros que llegan a España.

Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han hecho frente común enviando este viernes una carta conjunta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que le piden que intervenga para resolver estos problemas.

"Para que la recuperación sea efectiva y armoniosa, el levantamiento de las restricciones en nuestras fronteras interiores debe llevarse a cabo de forma coordinada y no discriminatoria y basado en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes", reclama la misiva.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen Reuters

"Creemos que el objetivo final debe ser la plena restauración de la libertad de movimiento entre todos los Estados miembros", defienden Sánchez y Conte. Una libertad que sólo debe interrumpirse si se justifica con criterios objetivos, que según reclaman tendría que definir el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

España e Italia exigen también un acuerdo en la Unión Europea sobre protocolos de seguridad armonizados para los medios de transporte y sobre los controles sanitarios que se deben establecer en las fronteras, con el fin de que sean comunes en todo el espacio Schengen. Finalmente, la carta conjunta pide establecer criterios comunes para la reapertura de la frontera exterior de la Unión, que deberían basarse en los "umbrales de incidencia del Covid" en los diferentes países terceros.

Sánchez y Conte sostienen que es "urgente" que la UE actúe en todos estos ámbitos. "Muchos de nuestros Estados miembros se acercan a la fecha en la que van a reabrir sus fronteras para la movilidad turística. La forma en que se lleve a cabo este proceso determinará la percepción de nuestros ciudadanos sobre la centralidad de la UE a la hora de hacer frente a esta crisis, así como la resistencia de los principios fundamentales de la UE y Schengen", concluye la misiva.

El cierre, prorrogado hasta julio

Precisamente, los ministros del Interior de los Veintisiete han debatido este viernes por videoconferencia sobre la reapertura progresiva de las fronteras tras la crisis del Covid. Un gran número de países (entre ellos Francia, Alemania o Bélgica) levantarán las restricciones a partir del 15 de junio. Otros, como Italia, ya lo han hecho. Los más rezagados esperarán a finales de mes.

España ha dicho durante la reunión que su intención es abrir la frontera y suprimir la cuarentena a partir del 1 de julio si la situación epidemiológica lo permite, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas. Los países del denominado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) son los que se han mostrado más reticentes a levantar las restricciones, mientras que Rumanía y Bulgaria también tienen dudas.

El ministro del Interior croata, Davor Bozinoviz, presidente de turno de la UE, durante la videoconferencia de este viernes UE

La comisaria de Interior, la sueca Ivla Johansson, ha pedido a todos los Gobiernos que levanten los controles fronterizos como muy tarde a finales de junio. "Celebro lo rápido que los Estados miembros están levantando las restricciones en las fronteras interiores. La evolución es muy buena y la situación epidemiológica está mejorando ahora rápidamente", ha asegurado.

"Los Estados miembros deben respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad cuando levanten las restricciones. La nacionalidad de la persona que entra en un territorio no es un factor relevante", sostiene la comisaria de Interior. "Tras escuchar la discusión de hoy, creo que volveremos al pleno funcionamiento de la zona Schengen y a la libertad de movimiento de los ciudadanos no más tarde de finales de junio", ha añadido.

Los ministros del Interior han acordado además prorrogar otros 15 días, al menos hasta el 1 de julio, el cierre de la frontera exterior de la UE. Bruselas presentará la semana que viene una propuesta sobre qué criterios deben seguirse para permitir o no la entrada de ciudadanos de fuera de la Unión.