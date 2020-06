Caos en la reapertura de fronteras en la UE: Italia y España, grandes excluidas

Da oggi inizio una serie di incontri con i miei omologhi dei Paesi Ue. Oggi a Roma arriva il ministro @JY_LeDrian 🇫🇷. Venerdì invece sarò in Germania 🇩🇪, sabato in Slovenia 🇸🇮 e martedì in Grecia 🇬🇷.

Mostrerò che l’Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri.