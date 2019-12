La mayoría de Boris Johnson estaría en manos de un 25% de indecisos, según los últimos sondeos

The final update from the Britain Elects poll tracker:



CON: 43.1% (+0.4)

LAB: 33.9% (+0.9)

LDEM: 11.9% (-0.7)

BREX: 3.3% (+0.3)

GRN: 2.6% (-0.4)



Conservative lead: 9.2pts



Chgs. w/ 08 Dec



