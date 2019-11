ERC envía una carta a Von der Leyen para que medie en Cataluña

Apenas habían transcurrido unos minutos de la votación de investidura en la Eurocámara cuando Ursula von der Leyen se ha encontrado en su buzón con la primera petición para mediar en Cataluña. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha impulsado una misiva firmada por 40 eurodiputados (en su mayoría de partidos nacionalistas de toda la UE) que reclama a la nueva presidenta de la Comisión Europea que se involucre en la crisis catalana, que se define como un "asunto interno europeo".

"Pedimos a la Comisión Europea que actúe como mediadora o dé su apoyo a una mediación internacional que disuada de un uso innecesario y excesivo de la fuerza y ayude a las dos partes a encontrar una solución política en Cataluña que respete la voluntad de la gente con los cambios necesarios en el sistema legal español", reclama la misiva.

Los eurodiputados solicitan también a Von der Layen que "tome nota de las organizaciones internacionales que han pedido la liberación de los prisioneros y pide a España que respete los Tratados internacionales". Finalmente, la carta demanda al Ejecutivo comunitario "garantizar que los derechos humanos y fundamentales estén protegidos en España para no sentar un precedente que pueda ser usado por países no democráticos".

La carta es una iniciativa de la autodenominada Plataforma de Diálogo Cataluña-UE en el Parlamento Europeo. Su primera firmante es la eurodiputada de ERC Diana Riba, que la suscribe también en nombre del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, su exconseller Toni Comín y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en su calidad de "eurodiputados electos". Ninguno de los tres han sido reconocidos como tales por la Eurocámara por no haber cumplido el requisito de acatar la Constitución previsto en la legislación española.

Entre los firmantes están también la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao y el de Bildu, Pernando Barrena. Pero no hay ningún representante de Podemos, que en anteriores ocasiones sí se han sumando a iniciativas de este tipo.

La carta empieza relatando las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los responsables del procés por los delitos de sedición y malversación. "Más de 100 años de prisión en conjunto", se quejan los eurodiputados. También se refieren al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en el que según dicen "1066 personas resultaron heridas por la policía española y la Guardia Civil".

"Este asunto interno español debería contar con una solución liderada por Europa. Los líderes europeos no deberían permanecer en silencio sobre esta cuestión cuando no se callan sobre otras cuestiones que afectan a otros Estados miembros. Si Europa no puede defender los derechos humanos dentro de Europa, perderá su razón de ser y no podrá dar lecciones a otros países", dice la misiva.

Los líderes de la UE han rechazado hasta ahora todas las peticiones de mediación que les han hecho llegar los partidos independentistas catalanes. Sostienen que se trata de un asunto interno español que debe resolverse con diálogo dentro de los cauces constitucionales de España. Desde su elección el pasado julio, Von der Leyen no ha hablado en público de Cataluña.