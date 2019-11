Sánchez entra en la negociación: Aragonès confirma el intercambio de "mensajes" entre ambos

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que ha intercambiado "pequeños mensajes cruzados" con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



En declaraciones a RAC 1, Aragonès ha subrayado que es "importante" que Sánchez "reconozca la figura institucional del presidente de la Generalitat", Quim Torra, y ha tildado de "irresponsabilidad" que el presidente del Gobierno "no mantenga la comunicación institucional mínima entre instituciones".



"No es normal que el presidente del Gobierno de España no tenga el teléfono del presidente de la Generalitat. Es normal que el secretario general del PSOE hable con el coordinador nacional de ERC. Sería más normal que hablase con el presidente o la secretaria general de ERC, pero están en la cárcel o el exilio", ha apostillado, en alusión a Oriol Junqueras y Marta Rovira.



Aragonès ha explicado que mantiene "todos los canales abiertos", aunque, "más allá de pequeños mensajes cruzados", con Sánchez "no ha habido ninguna conversación".



Un día después de que el 94,6 % de las bases de ERC rechazara, en una consulta interna, investir a Sánchez si no hay un acuerdo previo para constituir una mesa de negociación sobre el conflicto catalán, Aragonès se ha mostrado "muy contento por el resultado, por la participación y por el aval a la estrategia de la dirección del partido".



Aragonès ha recalcado que la negociación debe ser "de gobierno a gobierno", con un "calendario y garantías de cumplimiento" de los acuerdos que puedan alcanzarse, y en las conversaciones que se abran ERC defenderá un "referéndum de autodeterminación".



Sí hay, ha dicho, "contacto permanente" entre los interlocutores de ERC y el PSOE: "Hay un emplazamiento a trabajar y vernos. Ahora lo que toca es encontrarse", ha señalado, en referencia a la comisión negociadora entre socialistas y republicanos. En cualquier caso, ha indicado que "no está escrito en ninguna parte" que el debate de investidura deba hacerse el 16 de diciembre.