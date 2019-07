Vox se libra del 'cordón sanitario' en la UE y logra un puesto en la Eurocámara

Vox se libra del 'cordón sanitario' que los socialistas y el resto de la izquierda han tratado de aplicarle en el Parlamento Europeo con el objetivo de impedir su acceso a cualquier puesto de poder. La eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar (Cuenca, 69 años) ha sido elegida este martes vicepresidenta tercera de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, derrotando a la candidata alternativa que había presentado el PSOE, Clara Aguilera. Aguilar ha conseguido 27 votos frente a los 20 de Aguilera y una abstención.

La idea del 'cordón sanitario' responde a un acuerdo alcanzado por las cuatro grandes familias políticas europeístas (populares, socialistas, liberales y verdes) cuyo propósito es aislar a la extrema derecha e impedir que tenga ninguna capacidad de influencia en los trabajos legislativos.

Este veto se ha aplicado sistemáticamente a todos los candidatos a puestos de responsabilidad que ha presentado Identidad y Democracia, el grupo de Marine Le Pen y Mateo Salvini. Ninguno ha pasado la criba pese a que según el sistema d'Hondt que rige el reparto de cargos les correspondían una vicepresidencia de la Eurocámara y dos presidencias de comisión.

En teoría, el grupo en el que está Vox, Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) -que reúne a partidos de derecha radical euroescéptica- se salvaba del 'cordón sanitario' pactado por las fuerzas europeístas. Incluir a ECR hubiera supuesto marginar también a Izquierda Unitaria, la familia de Unidas Podemos, alegan fuentes populares.

Pero los socialistas han maniobrado hasta el final para que el veto se extendiera también al partido de Santiago Abascal. El pasado 11 de julio consiguió que la votación sobre Aguilar, a la que por el reparto d'Hondt le correspondía la vicepresidencia tercera de Agricultura, se aplazara casi dos semanas. Pero al final no ha logrado que le secunden ni los populares europeos ni los liberales de Renovar Europa, el grupo del presidente francés Emmanuel Macron. Ambos se han atenido al pacto original y han apoyado a la candidata de Vox.

"El resultado desmonta lo que dice Pedro Sánchez. Vox o ECR no son considerados de extrema derecha en Bruselas sino ultraconservadores", señalan fuentes del grupo liberal. Ciudadanos, que forma parte de Renovar Europa, no tiene representantes en la comisión de Agricultura y por ello no ha votado.

El parlamento europeo en su comisión de agricultura humilla a los socialistas españoles que querían violar otra vez la ley D’Hondt y sabotear la candidatura correspondiente a Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox. Aguilera del PSOE se postuló y se pegó la torta. Vox 27 PSOE 20. pic.twitter.com/4tKy6pHld8 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) July 23, 2019

Aguilar se ha declarado "muy honrada con este nombramiento y muy agradecida a mi equipo, a Vox y a las organizaciones de agricultores y ganaderos que nos han ayudado a pelear contra el cordón sanitario que querían imponernos los socialistas". "Vamos a trabajar por el campo desde el primer minuto", ha escrito en Twitter.

Por su parte, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch sostiene que la Eurocámara "humilla a los socialistas españoles, que querían violar otra vez la ley D’Hondt y sabotear la candidatura correspondiente a Mazaly Aguilar". "Aguilera del PSOE se postuló y se pegó la torta", ha asegurado. Los socialistas españoles guardan silencio tras su derrota parlamentaria.