May alardea de que "nada ha cambiado" sobre Gibraltar pese al acuerdo de Sánchez con la UE

Theresa May ha llegado este sábado a Bruselas con su acuerdo del brexit bajo el brazo, a terminar de perfilar posiciones con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y con el del Consejo, Donald Tusk. Y antes de entrar en ambos encuentros, ha dejado claro que ella no ha cedido en nada a pesar de que Pedro Sánchez haya levantado el veto: "Hemos garantizado que Gibraltar quede cubierta por el acuerdo de divorcio y el de transición", ha dicho la primera ministra británica.

La jefa del Gobierno británico aseguró hoy, tras el arreglo con España para desbloquear su apoyo al acuerdo del brexit, que la posición de Londres sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará".

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar", indicó May en Bruselas antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la víspera de la cumbre para respaldar el acuerdo sobre el brexit.

Todo a pesar de que Sánchez, en su comparecencia de primera hora de la tarde, aseguraba que había conseguido un logro "histórico", forzando a Reino Unido a firmar un documento en el que reconocía que el artículo 184 del acuerdo de salida del país de la Unión Europea se debe interpretar dejando fuera a Gibraltar.

Sánchez ha decidido aceptar las "garantías" que le ha ofrecido la UE para Gibraltar y anunciaba que irá a la cumbre de este domingo en Bruselas. El presidente aseguraba que la relación de Gibraltar con la UE siempre pasará por España, pero en realidad no había logrado la reapertura del acuerdo del brexit que en su artículo 184 dejaba insatisfecha a España.

El presidente aseguraba que la UE se ha puesto de su lado para "resolver un conflicto de más de 300 años con Reino Unido", refiriéndose a la carta conjunta que le han enviado Donald Tusk y Jean-Claude Juncker. Sánchez informó al Rey del acuerdo. Éste consiste en esa declaración conjunta del Consejo y la Comisión -la carta- que descartan que el artículo 184, el de la discordia, sea "aplicable al contenido de la relación futura incluida en el ámbito territorial", e incluye otro papel, firmado por el embajador británico ante las instituciones europeas, en el que éste compromete que el Gobierno británico "reconoce esta interpretación", lo que ha resultado "trascendental" para el presidente.