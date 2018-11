Tusk, ante la cumbre del 'brexit' del 25 de noviembre: "El acuerdo salvaguarda los intereses de la UE"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha recibido por primera vez este jueves de mano del negociador comunitario, Michel Barnier, el texto completo del acuerdo de divorcio entre la UE y Reino Unido. Tusk considera que el compromiso respeta todas las líneas rojas y las directrices de negociación que le dieron a Barnier los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Por eso ha confirmado la convocatoria de una cumbre extraordinaria el domingo 25 de noviembre a las 9:30 de la mañana para sellar el compromiso.

Para Tusk, el acuerdo del brexit negociado por Barnier, a quien ha agradecido su trabajo, logra los dos principales objetivos que se había marcado la UE. Primero, garantiza "la limitación de los daños causados por el brexit". En segundo lugar, el tratado de divorcio "salvaguarda los intereses vitales y los principios de los 27 Estados miembros y de la UE y su conjunto".

No obstante, el presidente del Consejo Europeo ha querido claro que no comparte el "entusiasmo" con el brexit de la primera ministra británica, Theresa May, y que no hay nada que celebrar del acuerdo entre Bruselas y Londres. "Desde el principio hemos tenido claro que el brexit es una situación en la que todos perdemos y que las negociaciones son sólo para controlar los daños", ha dicho.

La coreografía de los próximos días es la siguiente. El acuerdo está siendo ahora analizado en todas las capitales. Los embajadores de los 27 se reunirán el viernes en Bruselas para compartir su evaluación del texto. "Espero que no haya muchos comentarios", ha avisado Tusk. También le confirmarán el mandato a Barnier para que acabe de cerrar la declaración política sobre las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido tras el brexit, un texto que debe estar listo el martes que viene. El trabajo técnico concluirá el jueves que viene con una reunión de sherpas, los representantes de los jefes de Estado y de Gobierno.

"Entonces, si no pasa nada extraordinario, celebraremos una reunión del Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo del brexit. Tendrá lugar el domingo 25 de noviembre a las 9:30", ha dicho Tusk. Ni él ni Barnier han contestado a preguntas ni han aclarado qué pasará si el Parlamento británico tumba después el compromiso.

"Finalmente, déjenme decir esto a nuestros amigos británicos. Aunque estoy triste de veros marchar, haré todo lo posible para hacer que esta despedida sea lo menos dolorosa posible, tanto para vosotros como para nosotros", ha concluido el presidente del Consejo Europeo.