May logra 'in extremis' el apoyo de sus ministros al acuerdo del 'brexit'

Theresa May este miércoles en Downing Street Reuters

Fumata blanca en Downing Street. Theresa May ha conseguido in extremis que su Consejo de Ministros apruebe el borrador del brexit. La discusión de los términos de la salida del Reino Unido ha durado cinco horas y ha sido una discusión "apasionada" ."Creo que es el mejor borrador que hemos podido negociar", ha dicho.

Tras la tensa reunión extraordinaria de más de cinco horas con sus ministros y ministras, Theresa May se enfrenta ahora al reto de llevar el acuerdo al Parlamento británico que tendrá que debatir y votar el texto del divorcio. No será fácil y la primera ministra ya ha sido advertida por varios compañeros de Gabinete: "Perderá el apoyo de muchos diputados y millones de votantes", indica una fuente consultada por The Daily Telegraph.

La alta probabilidad de que la Cámara de los Comunes rechace el acuerdo del brexit aboca a más inestabilidad al Reino Unido y complica sobremanera el futuro inmediato de May, que podría verse obligada a adelantar de nuevo las elecciones. La segunda vez desde que llegara a Downing Street tras el referéndum del brexit en junio de 2016.

Las críticas a la gestión de las negociaciones que ha liderado May por el lado del Reino Unido han llegado desde todos los partidos, incluido el suyo. Boris Johnson, exministro de Exteriores, ya anunció el martes que votará en contra del acuerdo al considerar que coloca a su país como un "Estado vasallo" de Bruselas.

Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn también dejó caer ayer que su partido se opondría si el acuerdo no era bueno para el Reino Unido. El exprimer ministro Tony Blair ha ido mucho más allá en las críticas: "Nada puede disfrazar la naturaleza de este acuerdo. Es una capitulación".