Dominic Raab será el nuevo ministro británico para el "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, nombró este lunes a Dominic Raab como nuevo ministro para el "brexit", tras la dimisión el domingo de David Davis por estar en desacuerdo con la estrategia gubernamental.Raab era hasta ahora ministro de Vivienda y fue uno de los miembros más destacados de la campaña a favor del Brexit de cara al referéndum de junio de 2016. Ahora encabezará las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"La reina está encantada de aprobar la designación del diputado Dominic Raab como secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea", ha informado la oficina de May en un comunicado.

En declaraciones a BBC Radio, Davis Davis resaltó que un ministro en cualquier Ejecutivo está en desacuerdo con entre el 10 y el 20 por ciento de las decisiones del Gobierno, si bien ha argumentado que en este caso él no está conforme con un asunto "central" en sus responsabilidades, por lo que dimitió. Pese a ello, ha recalcado que considera que May "es una buena primera ministra" y ha añadido que "tiene que tener un secretario para Brexit que lleve a cabo su estrategia", al tiempo que ha asegurado que no planteará un desafío para su mandato.