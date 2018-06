Los diputados alemanes 'interrogarán' a Merkel

La canciller alemana, Ángela Merkel, tendrá que encarar este miércoles por primera vez las preguntas de los diputados en una sesión que abordará la próxima cumbre del G7, y el presunto fraude en el sistema de concesión de asilo.

La canciller no conocerá de antemano el cuestionario del día y deberá responder de forma espontánea a las preguntas de los diputados durante una hora. Cada turno de preguntas no superará el minuto. Está previsto que esta sesión, que no se ha dado en 13 años, se celebre tres veces al año a partir de ahora.

Todo apunta a que el escándalo en torno a la concesión irregular de más de un millar de peticiones de asilo que ha salpicado a la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) será el tema principal, sobre todo la pregunta de qué sabía Merkel de este presunto fraude y desde cuándo estaba al tanto de las irregularidades que han salido a la luz.

La primera pregunta a Merkel le corresponderá a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), principal fuerza en la oposición, y después le tocará a los socios de Merkel, los liberales del FDP y los verdes. También es probable que a la canciller se le pregunte sobre la reciente guerra comercial con Estados Unidos y el acuerdo nuclear con Irán.