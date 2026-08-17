Trump ordena una reducción "sustancial" de la cooperación militar con Corea del Sur para no contrariar a Kim Jong-un

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ordenó reducir la cooperación militar de EE.UU. con Corea del Sur para no contrariar a Kim Jong-un. La decisión de Trump se basa en su relación con el líder norcoreano y críticas a Seúl por no apoyar a EE.UU. e Israel frente a Irán. Los ejercicios militares Ulchi Freedom Shield comenzaron con 18.000 efectivos surcoreanos y ajustes para responder a la modernización militar norcoreana. Corea del Norte advirtió que responderá a las maniobras con un "nuevo nivel de disuasión" y recientemente realizó su undécimo lanzamiento de misil balístico del año.

Corea del Sur y Estados Unidos han dado comienzo a los ejercicios militares 'Ulchi Freedom Shield (UFS)' en plena tensión después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara al Pentágono reducir su participación en las maniobras.

Entre los motivos aludidos por el presidente de EEUU se encuentran su cercana relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y los reproches a Seúl por no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán.

Apenas horas antes de que los ejercicios dieran comienzo, Trump anunció que había ordenado al secretario del Pentágono, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" las "costosas" maniobras, lamentando que sea "demasiado tarde para cancelarlas".

El mandatario republicano aludió a su "muy buena relación" con Kim para decir que estos ejercicios "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" a un país que, desde que él llegó al poder, afirma, "no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".

Además, aseguró que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, rechazó "recientemente" unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para la "desnuclearización" de Irán, en el marco de la ofensiva estadounidense contra Teherán.

Once días de maniobras

El UFS es uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, junto al Freedom Shield de primavera. Tiene una duración programada de once días, hasta el 27 de agosto, con el fin de fortalecer la postura de defensa combinada de los aliados.

Este año los ejercicios, en los que participan unos 18.000 efectivos surcoreanos en 14 maniobras de campo de nivel batallón o superior, incorporan ajustes para responder a la modernización de las capacidades de Pionyang, adquiridas en su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Militares de EEUU y Corea del Sur explican las maniobras conjuntas 'Ulchi Freedom Shield 2026' Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS

La semana pasada Pionyang avisó de que responderá con "un nuevo nivel de disuasión" ante los ajustes en el UFS, calificando la adaptación a formas modernas de guerra como una preparación para una confrontación militar.

Tras ello, Trump publicó en su red social, Truth Social, una fotografía en la que se le ve posando con el líder norcoreano, acompañada de un mensaje en el que dice que, "a pesar del aspecto poco amigable" que lucen en la imagen, ambos se llevan "genial".

Días antes, Corea del Norte realizó el lanzamiento de un misil balístico en dirección al mar de Japón, llamado mar del Este en la península coreana, su undécimo lanzamiento de este tipo en lo que va de año.

La nueva guerra norcoreana

El teniente general Scott Winter, subcomandante del Mando de Naciones Unidas (UNC), enfatizó en una conferencia de prensa en Seúl que prestan "mucha atención" a la relación entre Corea del Norte y Rusia, en relación con el rol del mando en los UFS.

Winter señaló el pasado jueves que son muy conscientes de que Pionyang ha usado su participación en la guerra en Ucrania como una oportunidad para probar sus misiles balísticos.

También han aprovechado para ganar experiencia de combate contemporánea mediante la exposición a nuevas tecnologías y tácticas, como el uso de drones.

El subcomandante indicó que los aliados están realizando un importante esfuerzo para comprender e incorporar a la defensa de Corea del Sur la creciente amenaza derivada de estos aprendizajes de Corea del Norte.

El portavoz del UNC, Ryan Donald, también dijo la semana pasada en otra rueda de prensa en la capital surcoreana que los soldados norcoreanos enviados a Ucrania han llevado estas lecciones "de vuelta" a su país.

Donald dijo que tales cambios en las "capacidades" norcoreanas están siendo tomados en cuenta en los entrenamientos conjuntos, señalando que el UFS incorporará más escenarios con drones, interferencias de GPS y ciberataques.