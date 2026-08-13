Japón condena la visita de Putin a las disputadas islas Kuriles: la primera ministra lo tacha de "absolutamente inaceptable"

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi durante sus declaraciones a la prensa en Tokio, Japón Kyodo Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Japón calificó de "absolutamente inaceptable" la visita de Putin a la isla de Iturup, parte de las Kuriles, disputadas entre ambos países. La visita de Putin es la primera de un presidente ruso a este archipiélago, que Moscú administra y Tokio reclama como parte de sus Territorios del Norte. El conflicto por las Kuriles se remonta a la Segunda Guerra Mundial y ha impedido la firma de un tratado de paz entre Japón y Rusia. Durante su visita, Putin visitó infraestructuras locales y reiteró que Rusia está dispuesta a buscar una solución diplomática, aunque ha reforzado su presencia militar en la zona.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tachó este jueves de "absolutamente inaceptable" la visita del presidente de Rusia Vladímir Putin a la isla de Iturup (Etorofu para Japón). Es la primera vez que el mandatario ruso acude al archipiélago de las Kuriles, administrado por Moscú y reclamado por Tokio.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés Toshimitsu Motegi declaró el mismo día que su país protesta enérgicamente contra la visita de Putin a Iturup.

"Los Territorios del Norte, incluida la isla de Etorofu (Iturup), son territorios inherentes de Japón, tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional", afirmó Motegi en un comunicado.

Para Japón, el viaje de Putin es "incompatible" con la postura oficial del país asiático que califica parte del archipiélago como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles).

La primera ministra aseguró asimismo que esta visita "agrava todavía más el sentimiento antirruso en el país y dificulta la restauración de las relaciones a medio y largo plazo".

Las relaciones bilaterales ya atravesaban "una situación difícil" desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

"Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto", manifestó la jefa del Ejecutivo japonés durante su intervención, en la que no quiso adelantar las "futuras medidas" que estudia su Gobierno en respuesta.

El presidente ruso Vladimir Putin observa un ejercicio militar en la región de Sajalín Gavriil Grigorov Reuters

En cuanto a las visitas de ciudadanos japoneses a las tumbas de sus antepasados en este archipiélago, Takaichi dijo que, como se trata de "una cuestión humanitaria", han mantenido "abiertos los canales de diálogo" y han actuado en consecuencia, aunque afirmó que se encuentran "en una situación sumamente difícil y lamentable".

Siete décadas de disputa

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Situados al norte de la isla japonesa de Hokkaido, los territorios se incorporaron a la antigua Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial, por el Tratado de San Francisco.

En 1956, la URSS y Japón suscribieron una declaración por la que reanudaron relaciones diplomáticas y establecieron las normas para la potencial firma de un tratado de paz, que incluía la devolución a Japón de dos de las cuatro islas. Aunque ambos países renunciaron a celebrar este acuerdo, Tokio las sigue reclamando.

Una disputa que a día de hoy supone uno de los mayores puntos de fricción entre los dos países, y la causa principal que impidió que ambos países firmaran un tratado de paz para poner fin formalmente a las hostilidades.

Este viaje de Putin marca la sexta visita a las islas de un jefe de Estado o de Gobierno ruso. Dmitry Medvedev viajó allí cuatro veces: primero como presidente en 2010 y luego como primer ministro en 2012, 2015 y 2019.

El primer ministro Mikhail Mishustin visitó Iturup en 2021. Putin se comprometió a realizar una visita personal en 2024.

Primera visita de Putin

La oficina de prensa del Kremlin emitió a primera hora un comunicado en el que informaba de que Putin había acudido a la isla de Iturup para visitar un complejo de procesamiento de pescado, un hospital y una escuela secundaria.

También mantuvo una reunión con el gobernador de la región de Sajalín, Valeri Limarenko.

El presidente ruso visita la escuela Eduard Norpolov en la isla de Iturup Kremlin

Antes de visitar Iturup, el presidente ruso asistió a la fase final de las maniobras de la Flota del Pacífico en Yuzhno-Sakhalinsk y se reunió con comandantes militares para tratar la protección de las fronteras orientales de Rusia.

Durante su visita a la isla de Sajalín el miércoles, Putin afirmó que Rusia no amenaza a Japón y que está dispuesta a continuar la búsqueda de una solución diplomática.

Si bien la posesión rusa de las Kuriles está “consagrada en documentos internacionales como una realidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial”, Rusia sigue dispuesta a buscar una solución mediante un tratado de paz con Japón, declaró Putin.

Añadió que Japón había cambiado recientemente su actitud hacia Rusia sin provocación alguna. Criticó las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania y afirmó que Rusia había sido descrita como una amenaza importante en documentos de defensa japoneses.

El presidente ruso con el gobernador de Sajalín Valeri Rimarenko Kremlin

Décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar una solución entre los dos países no han dado resultados visibles. Moscú también ha reforzado su presencia militar en las islas Kuriles a lo largo de los años, en acciones que parecen subrayar su firme postura en la disputa.

Japón también protestó en 2021 por la visita del primer ministro ruso Mikhail Mishustin a Iturup.