Un alcalde de Rusia se queja de que los norcoreanos no quieren trabajar en el país: "El sueldo de 630 euros les parece bajo"

Rusia elude las sanciones de la ONU introduciendo trabajadores norcoreanos con visados educativos y pagando cifras por encima de las habituales para otras nacionalidades.

Expertos cuestionan que los salarios reales en Corea del Norte sean tan altos y apuntan a la intervención de intermediarios que encarecen el coste de contratar a norcoreanos.

El municipio ha contratado a trabajadores senegaleses como alternativa a los norcoreanos para tareas de limpieza urbana.

El alcalde de Oremburgo lamenta que los norcoreanos rechacen trabajar en Rusia por considerar bajo el salario de 630 euros al mes.

El alcalde de Oremburgo, una ciudad rusa en los Urales, confesó que los ciudadanos norcoreanos no quieren trabajar en Rusia debido a los bajos sueldos en el país. "Los trabajadores de Corea del Norte no aceptan un salario de 55.000 rublos (630 euros). Allí los sueldos son dos o tres veces más altos".

"Claro que son más eficientes, lo he visto con mis propios ojos, son auténticos robots", comunicó Albert Yumadilov en una entrevista para el portal ruso Mediazona. "Pero sencillamente no podemos permitirnos esos sueldos". Por ello, el Gobierno municipal se vio obligado a contratar como barrenderos a 31 ciudadanos de Senegal.

Puente peatonal en la ciudad de Oremburgo, Rusia Vyacheslav Bukharov Wikimedia Commons

Los senegaleses trabajan en el sector de la vivienda y los servicios públicos de la ciudad, añadió Yumadilov. Los primeros diez llegaron en abril y cuatro más llegarán próximamente.

"Por supuesto que estoy contento. Salgo en coche y veo que están trabajando los domingos. Y antes nadie trabajaba los domingos. Ni los sábados", elogió el alcalde la calidad y la productividad de su trabajo.



El alcalde afirmó que varias regiones rusas mantienen acuerdos de suministro de mano de obra con Corea del Norte, pero que su región no forma parte de esos convenios.

Los expertos recibieron con escepticismo las afirmaciones del alcalde y cuestionaron si esas cifras reflejan realmente los ingresos de los trabajadores dentro de Corea del Norte.

Según el portal opositor ruso Meduza, Rusia reclutó activamente a trabajadores norcoreanos hasta 2018, emitiendo más de 10.000 visados de trabajo anuales a ciudadanos norcoreanos.

Posteriormente, las Naciones Unidas endurecieron las sanciones contra Corea del Norte, prohibiendo, entre otras medidas, la contratación de sus trabajadores. Rusia acató estas sanciones durante varios años.

En 2025, el Servicio Ruso de la BBC informó que, tras el inicio de la guerra a gran escala con Ucrania, las autoridades rusas habían vuelto a reclutar activamente a un gran número de trabajadores norcoreanos.

Estos trabajadores ingresaban al país con visados de estudiante para eludir la prohibición de la ONU.

Los norcoreanos que trabajan en Rusia viven en condiciones de esclavitud, bajo la constante vigilancia de agentes del servicio de seguridad norcoreano, y solo pueden recibir su salario al regresar a su país.



Aunque según Rosstat (Agencia rusa de Estadísticas), el sueldo medio de un ruso el pasado año fue de 100.360 rublos (1.143 euros), entre las regiones rusas existe una gran diferencia de ingresos.



En 2025 el sueldo medio de un moscovita era de 198.429 rublos (2.266 euros); en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, fue de 128.929 rublos (1.472 euros), mientras que en la región caucásica de Ingushetia era de 46.648 rublos (533 euros), el más bajo del país.



El salario medio más alto registrado el año pasado fue en Chukotka, 208.456 rublos (2.375 euros).



Sin embargo, basándose en los índices de desigualdad del país, los expertos sostienen que el salario mediano es mucho más bajo al salario medio. Según los últimos cálculos, el índice Gini en Rusia para 2025 fue de 0,422 puntos.

Escepticismo antes las cifras

Peter Ward, especialista en la economía norcoreana e investigador del Instituto Sejong, afirmó que Pyongyang debe contar con un "excelente departamento de relaciones públicas" para promocionar a sus trabajadores a tarifas tan elevadas.

"Algunos trabajadores muy bien remunerados del sector de las tecnologías de la información pueden estar ganando eso o incluso más, y algunos cuadros del Partido y trabajadores de la industria de armamento pueden tener remuneraciones efectivas, incluyendo raciones y vivienda, que se acerquen a esas cifras", declaró a NK News.

Pero Ward subrayó que "el salario del trabajador norcoreano promedio está mucho más cerca de los 1.400 wones que de los 1.400 euros" (1.400 wones no llegan a ser ni 1 euro).

EL líder de Corea del Norte Kim Jong Un atiende una reunión del Partido en Corea del Norte Reuters

"En última instancia, los norcoreanos tienen ciertas expectativas basadas en lo que consideran que sus contrapartes pueden pagar", explicó.

"Las cantidades también reflejan el riesgo. Es más fácil controlar a los trabajadores en casa, que en el centro de un país lejano, lejos de Pyongyang o Sinuiju".

Ward describió la situación como un "sello distintivo del cortoplacismo y de la falta de confianza", y afirmó que quienes participan en esta relación sobre el terreno "están ocupados intentando estafarse mutuamente".

Añadió que esa realidad contradice las afirmaciones más amplias sobre una asociación duradera entre Rusia y Corea del Norte.

Chris Monday, investigador de la economía rusa en la Universidad Dongseo, también pidió cautela, señalando que Yumadilov "estaba hablando de manera improvisada y comentando cosas que había oído, no de su experiencia directa".

Aunque el nivel de vida en Corea del Norte ha mejorado recientemente, Monday explicó que el gobierno norcoreano y los intermediarios se quedan con una "gran parte" de los salarios de los trabajadores enviados al extranjero.

Estas deducciones podrían incrementar el costo total para los empleadores, haciendo que los trabajadores norcoreanos resulten más caros que los procedentes de Asia Central que trabajan en Rusia.

"Parece que los intermediarios norcoreanos están engañando a los rusos", declaró a NK News. "Saben que Rusia está en una situación complicada y necesita mano de obra. Saben que pueden exigir más. Putin tiene pocas opciones".

Monday añadió que otro factor que podría estar elevando los costos es la reticencia de esos intermediarios a "presentar a su país como desesperadamente pobre".

Las declaraciones de Yumadilov coinciden en gran medida con las conclusiones de NK Pro sobre el costo total que asumen los empleadores rusos al contratar trabajadores norcoreanos.

Según esta interpretación, el alcalde probablemente no se refería únicamente al salario mensual, sino al costo global de contratar a cada trabajador.

A finales del año pasado, reclutar a un trabajador norcoreano costaba bastante más de 2.000 euros, incluyendo pasajes aéreos, visados, seguros y los honorarios de intermediarios.

Kim Jong Un da un discurso en un evento en Pyongyang, Corea del Norte Europa Press

Varios de ellos son instituciones educativas como el Colegio Sodeystvie, que los registraban como estudiantes en prácticas para ayudar a eludir las restricciones de la ONU sobre la contratación de trabajadores norcoreanos.

Los intermediarios rusos implicados en estos esquemas recomendaban pagar a los trabajadores norcoreanos salarios mensuales de entre 875-1137 euros, una cifra que también aparece en un informe del Instituto Coreano para la Unificación Nacional (KINU), con sede en Seúl.

Mientras tanto, el costo total de contratar trabajadores procedentes de India, Bangladés, Vietnam, Pakistán o Etiopía parecía ser al menos la mitad.

Según KINU, la creciente demanda rusa de mano de obra norcoreana y su disposición a pagar tarifas más altas también han elevado indirectamente los ingresos de los trabajadores de Corea del Norte que se encuentran en China.

Sus salarios mensuales habrían aumentado de unos 280 euros durante la pandemia a aproximadamente 440 euros.

KINU estimó que alrededor de 40.000 norcoreanos trabajaban en Rusia, una cifra que coincide en términos generales con la emisión por parte de Rusia de más de 36.000 visados para ciudadanos de ese país el año pasado.

Casi todos ellos fueron concedidos con fines educativos, una cobertura ampliamente utilizada para introducir trabajadores norcoreanos en el país.