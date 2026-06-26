Una avioneta se estrella contra el rascacielos más alto de Pekín y causa daños leves en el distrito financiero

Las claves

Las claves Generado con IA Una avioneta se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, causando daños leves en la fachada y en vehículos cercanos. El incidente ocurrió en el distrito financiero de Guomao, sin que hasta ahora se conozcan las causas del accidente ni se hayan reportado víctimas. Testigos presenciaron el impacto y relataron un gran despliegue policial, evacuaciones y cortes de tráfico en la zona. El aparato involucrado era un Sunward SA 60L Aurora, y las autoridades chinas no han ofrecido aún una versión oficial sobre el suceso.

Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang. Se encuentra junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.

También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona. Marcos Sabio, un joven español residente en Pekín, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side.



Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026

"Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente", explicó.

Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes "pidiéndole a la gente que no mirara", agregó.

Otro español residente en Pekín que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", señaló.

Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, asegura que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

Las autoridades chinas no informan

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín.

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

La base de datos Aviation Safety Network incluyó este viernes una entrada sobre el suceso en la que identifica el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP y registra el siniestro como un accidente, aunque advierte de que la información procede por ahora de fuentes no oficiales.

Según esa ficha, el avión tenía como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, en el noreste del término municipal de Pekín.

Las imágenes del suceso circulaban este viernes en la red social X, bloqueada en China, mientras que búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no arrojaban resultados recientes sobre el del todo inusual incidente y, pese a la ubicación céntrica del impacto, lo que apunta a una censura por parte de las autoridades.

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, domina el perfil urbano del distrito financiero de Pekín y es uno de los edificios más reconocibles de la capital. La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad.

Su construcción se vio envuelta en polémica después de que el diario hongkonés Ming Pao informara de que sus plantas superiores permitían observar, en condiciones de buena visibilidad, zonas sensibles del complejo de Zhongnanhai, donde residen los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh), un extremo que las autoridades no confirmaron públicamente.

Según ese medio, la supuesta visibilidad hacia Zhongnanhai habría motivado cambios en las plantas superiores antes de su entrada en servicio, aunque oficialmente esas modificaciones se vincularon a cuestiones de seguridad contra incendios en edificios de gran altura.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó "estrictamente" los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos bloques y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.