Al menos 29 muertos y 102 heridos tras una explosión en un tren con destino a una zona residencial militar en Pakistán

Personas y agentes de policía se congregan tras una explosión cerca de una vía férrea en Quetta , Pakistán, el 24 de mayo de 2026. Reuters.

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo por una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, según informaron fuentes policiales.

"En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión", declaró a EFE un oficial de policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah.

Según Reuters el fuerte estallido fue a causa de una potente bomba explotó cerca de una vía férrea cuando el tren de pasajeros pasaba.

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