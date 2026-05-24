Al menos 29 muertos y 102 heridos tras una explosión en un tren con destino a una zona residencial militar en Pakistán
Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo por una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, según informaron fuentes policiales.
"En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión", declaró a EFE un oficial de policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah.
Según Reuters el fuerte estallido fue a causa de una potente bomba explotó cerca de una vía férrea cuando el tren de pasajeros pasaba.
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