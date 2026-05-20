Putin abandona China sin la habitual rueda de prensa tras una visita al extranjero ante la falta de resultados tangibles

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping toman el té tras su reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Putin abandonó China antes de lo previsto y canceló la rueda de prensa tras no lograr avances concretos en su visita. Rusia y China firmaron una veintena de acuerdos y una declaración conjunta, pero no alcanzaron un acuerdo para aumentar las exportaciones de petróleo y gas ruso a China. Xi Jinping y Putin destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, extendiendo el Tratado de Buena Vecindad y Amistad. Ambos líderes defendieron una solución política para la guerra en Ucrania y condenaron los ataques de EEUU e Israel en su declaración conjunta.

Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, cerraron este miércoles su cumbre entre tazas de té, una tradición en las cumbres ruso-chinas. Xi destacó que "los resultados de la visita habían sido muy ricos" con la firma de "muchos documentos", por lo que calificó la breve estancia de su colega ruso como "muy exitosa".



Por su parte, el jefe del Kremlin destacó que el trabajo había sido "fructífero" y agradeció con un gesto a ambas delegaciones oficiales por su labor. "No solo hemos revisado todo lo que se ha hecho en los últimos años en materia bilateral, sino que esbozamos las perspectivas de desarrollo", señaló.

Sin embargo, Putin ha abandonado China un poco antes de lo previsto al cancelar la habitual rueda de prensa que suele ofrecer tras una visita al extranjero ante la falta de resultados tangibles durante su estancia en el gigante asiático.

Putin y el líder chino, Xi Jinping, suscribieron una declaración conjunta, en la que pidieron diálogo en Irán y condenaron los ataques de EEUU e Israel, y presidieron la firma de otra veintena de acuerdos, pero Moscú no logró lo que había venido a buscar.

Sigue sin haber acuerdo para un incremento de las exportaciones de petróleo y gas con destino al gigante asiático, ni para el tendido del gasoducto a través de Mongolia, Fuerza de Siberia-2, aunque Moscú subraya que existe un "entendimiento".

El jefe del Kremlin insistió en que Rusia está dispuesta a garantizar "un suministro seguro e ininterrumpido" de hidrocarburos y carbón, ahora que el estrecho de Ormuz ha bloqueado parte de las importaciones chinas de gas licuado.

El Gobierno ruso también subrayó que tiene planes de ampliar los proyectos energéticos conjuntos con China, pero no concretó a qué se refería, aunque a Pekín viajaron los jefes de la petrolera Rosneft y el consorcio gasístico Gazprom.

La importancia de China y también de la India como destino de las exportaciones energéticas rusas aumentó con la guerra en Ucrania y la suspensión de las importaciones europeas.

Xi aseguró que los vínculos entre Pekín y Moscú se encuentran en "el nivel más alto de su historia" y anunció, junto a Putin, la extensión del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado hace 25 años.

En el plano político, Rusia respaldó el principio de Una sola China y la reunificación con Taiwán, a lo que el gigante asiático respondió apoyando la eliminación de las raíces del conflicto en Ucrania, es decir, contra la ampliación de la OTAN y su acercamiento a la frontera rusa.

A causa de la falta de acuerdo, Putin, quien repitió varias veces la palabra amigo para referirse a Xi, tiene previsto volver a China en noviembre próximo para la cumbre de la APEC, en la que podría reunirse también con Trump.

Con el beneplácito de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que considera positivo que su homólogo chino, Xi Jinping, se haya reunido con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y aseguró que mantiene una buena relación con ambos líderes.

"Me llevo bien con ambos, creo que es algo bueno", declaró a la prensa al ser preguntado por el encuentro entre Xi y Putin en Pekín —que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China—.

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping inspeccionan una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Reuters.

El líder estadounidense reveló que el propio Xi le adelantó durante su reunión que también recibiría a Putin. "No sé si la ceremonia de bienvenida que le hicieron (a Putin) fue tan brillante como la mía. Estaré atento", bromeó.

El mandatario ruso concluyó este miércoles su visita de Estado a Pekín, donde exhibió sintonía con Xi, al igual que hizo Trump la semana pasada durante su visita a la capital china.

Durante su reunión de esta semana, los presidentes de China y Rusia respaldaron además una solución política para la guerra en Ucrania y defendieron abordar las "raíces" del conflicto, una formulación empleada habitualmente por Moscú para referirse a la expansión de la OTAN.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump rompió con la tradicional ayuda incondicional de Washington para Ucrania e inició negociaciones con Moscú y Kiev para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

El republicano recibió a Putin en agosto del año pasado en Alaska, pero la reunión concluyó sin acuerdo y Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa de Rusia a pactar un alto el fuego en la guerra.