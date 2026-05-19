Una foto de Kim Jong-un al inaugurar el cementerio para tropas norcoreanas caídas en Ucrania revela 2.300 muertos

El apoyo militar norcoreano a Rusia incluye municiones, tecnología de drones y la construcción de infraestructuras, fortaleciendo la alianza entre ambos países.

Corea del Norte ha enviado tropas de élite y hasta 11.000 soldados a Rusia desde 2024, participando en los combates más duros en la región de Kursk.

Las imágenes del acto muestran muros con lápidas que contienen los nombres de los caídos, aunque las fotos han sido posteriormente retiradas por la agencia norcoreana.

Kim Jong-un inauguró un cementerio y museo en Corea del Norte para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania, revelando la cifra de 2.300 militares muertos.

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, presidió recientemente la ceremonia de apertura del llamado Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero. Es un complejo de unos 52.000 m2 al norte de Pionyang, la capital norcoreana.

Las imágenes del acto inaugural prueban que fueron unos 2.300 los militares muertos en la guerra de Ucrania. Corea del Norte nunca ha comunicado una cifra.

A los lados del edificio donde se aloja el museo se aprecian dos grandes muros de unos 30 m de longitud. Contienen lápidas de granito negro sobre las que se han grabado los nombres de los militares muertos. El recinto incluye un cementerio.

Un análisis de la BBC sobre las imágenes publicadas por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) muestra que cada muro está dividido en 14 secciones. De ellas, nueve están rotuladas con la identidad de los caídos. Las secciones contienen 16 columnas, con 8 nombres en cada una.

Un cálculo sencillo arroja el resultado de 2.304 nombres. Tras las investigaciones de los medios, la agencia norcoreana ha retirado de su galería fotográfica las imágenes en las que aparecían las inscripciones.

El líder norcoreano en su discurso durante la ceremonia de apertura del complejo conmemorativo por los caídos en Ucrania. Agencia Central de Noticias de Corea vía Reuters.

Según la empresa de investigación SI Analytics citada por el medio, un análisis de las imágenes satelitales muestra unas 140 tumbas a cada lado del cementerio. También hay un edificio gris que podría ser un columbario para albergar urnas funerarias.

El monumento cuenta con un "sistema estratificado de conmemoración". Los soldados que demostraron "valor extraordinario" son honrados con tumbas y lápidas al aire libre, mientras que en el columbario se almacenan las urnas que contienen las cenizas de los demás.

Kim Jin-mu, quien fuera investigador principal del Instituto de Análisis de Defensa de Corea del Sur, afirma que entre los enterrados en el cementerio podrían figurar cuerpos recuperados, oficiales de alto rango o personas que recibieron un reconocimiento especial.

Soldados norcoreanos en Ucrania

En octubre de 2024 el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski anunció que un informe de los servicios de inteligencia mostraba que Corea del Norte se estaba preparando para participar en la guerra del lado ruso. Poco después, Corea del Sur confirmó que unos 3.000 soldados norcoreanos ya habían llegado a Rusia.

Inicialmente, la ayuda militar se ciñó a labores de apoyo. En abril de 2025, Corea del Norte confirmó la participación de tropas de élite integradas en unidades de combate rusas.

Se ha especulado con el número exacto de militares norcoreanos implicados en la guerra. Informes de inteligencia de Estados Unidos, Corea del Sur y Ucrania señalan que, entre otoño de 2024 y verano de 2025, Corea del Norte envió unos 11.000 soldados a Rusia. Más tarde.

Los servicios de espionaje de Ucrania indicaron que esa era la cifra inicial y que Pionyang preparaba nuevos contingentes con hasta 30.000 efectivos. Jenny Town, investigadora principal y directora del programa coreano del Centro Stimson, declaró a CNN que la estimación parecía exagerada.

Tumbas de soldados caídos en los frentes de Ucrania. Agencia Central de Noticias de Corea vía Reuters.

Los combates más duros con presencia de tropas de Pyongyang se registraron en la región fronteriza de Kursk, a 440 km al norte de Jarkov. Jugaron un papel clave para contener la ofensiva ucraniana en territorio ruso.

Los militares ucranianos que se enfrentaron a ellos los describían como extremadamente jóvenes y valerosos. Parecían entrenados para la guerra según los criterios soviéticos de los años 80 y, aunque bien entrenados para la lucha, no estaban adaptados al combate moderno.

Un comandante del Grupo de Operaciones Especiales en Kursk apodado 'Pokemon' relató a CNN que preferían morir a dejarse capturar. "Van cargados de municiones, pero no llevan chaleco antibalas ni ropa de abrigo", relató.

Hasta ahora, el número de bajas norcoreanas en la guerra de Ucrania era un misterio. Kiev estimó en la mitad de los efectivos que habían combatido, incluyendo muertos y heridos. Como declaró el comandante 'Pokemon': "Si se trataba de un entrenamiento para el combate, muchos no lo superaron".

El eje Pionyang - Moscú

Este 9 de mayo, tropas norcoreanas desfilaron junto a militares rusos en el desfile conmemorativo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Es la primera vez que soldados de Pionyang participan en este acontecimiento multitudinario y es una muestra de los honores con los que el Kremlin quiere agasajar a sus aliados.

La participación de las tropas de élite norcoreanas en los combates de Kursk se enmarcó dentro del Tratado de Asociación Estratégica firmado entre Corea del Norte y Rusia en junio de 2024. El artículo 3 establece que "en caso de que se genere una amenaza directa de invasión armada", las dos naciones estarán obligadas a defenderse mutuamente.

El texto remite al artículo 51 de la Carta de la ONU (autodefensa individual y colectiva) para presentarlo como un pacto defensivo. En la práctica, dio cobertura en el contexto de la guerra de Ucrania bajo la tesis rusa de que las tropas ucranianas invadieron su territorio nacional en la ofensiva de Kursk.

Corea del Norte envió a un 20 % de sus tropas de élite a cambio de colaboración en el desarrollo de su actividad nuclear y balística. Además de sus mejores militares, Pionyang ha suministrado grandes cantidades de munición y material convencional de combate.

Los drones son una parte muy importante del ámbito de colaboración entre las dos potencias: Moscú ha formado a militares norcoreanos para operar drones de reconocimiento y ataque. También está transfiriendo la tecnología para producir en masa drones del tipo Geran, la versión rusa de los Shahed iraníes.

Muestra visible de la creciente cooperación entre ambas potencias aliadas es la construcción de un gran puente sobre el río Tumen que permitiría el transporte por carretera entre Rusia y Corea del Norte. Está previsto que las obras terminen este mes de junio.