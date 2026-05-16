Los 'ciudadanos de segunda' de Japón: la "discriminación" a los inmigrantes nacionalizados que el Gobierno de Takaichi tolera

Las claves

Las claves Generado con IA Jugadores de rugby nacionalizados en Japón denuncian discriminación en la principal liga, que les limita el acceso a oportunidades profesionales pese a contar con ciudadanía japonesa. La normativa de la liga distingue entre jugadores formados en Japón y nacionalizados, exigiendo años de educación básica local para considerarlos en igualdad de condiciones. El conflicto ha abierto un debate nacional sobre si la ciudadanía legal equivale a igualdad de derechos, especialmente en el ámbito deportivo y profesional. El caso podría sentar un precedente importante sobre la integración real de los inmigrantes nacionalizados en Japón y la definición de pertenencia en la sociedad japonesa.

Japón se enfrenta a una incómoda pregunta que trasciende el deporte: ¿puede un ciudadano ser legalmente japonés y, al mismo tiempo, no ser tratado como tal?

Un grupo de una treintena de jugadores de rugby nacionalizados -entre ellos figuras internacionales como Timothy Lafaele, Lomano Lemeki o Ji-won Gu- ha llevado a los tribunales y a las autoridades de competencia a la principal liga del país, denunciando un sistema que, según sostienen, les relega a una categoría de facto inferior pese a contar con pasaporte japonés.

El caso, que amenaza con sacudir los cimientos del deporte profesional en el país, ha abierto un debate mucho más profundo sobre los límites de la integración en una sociedad que históricamente ha vinculado la pertenencia a algo más que la ciudadanía legal.

La ofensiva legal, presentada el pasado mes de abril ante la Japan Fair Trade Commission y acompañada de una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal de Distrito de Tokio, acusa a la liga de abusar de su posición dominante al imponer criterios que penalizan el origen de los jugadores, en un caso claro de proteccionismo identitario.

En el centro de la disputa se encuentra una normativa que restringe el tratamiento de los jugadores nacionalizados frente a aquellos formados íntegramente en Japón, limitando sus oportunidades profesionales y su progresión en la competición.

Timothy Lafaele, jugador nacionalizado japonés y miembro de la Selección de Rugby de Japón.

Para los demandantes, no se trata únicamente de una cuestión deportiva, sino de un precedente que cuestiona si la igualdad jurídica que otorga el pasaporte se traduce realmente en igualdad de condiciones dentro de las estructuras institucionales del país.

El núcleo de la controversia se encuentra en el sistema de clasificación de jugadores extranjeros, que distingue entre las categorías A1 y A2.

En términos generales, la categoría A1 agrupa a los jugadores considerados internacionales, incluidos aquellos nacionalizados que no han pasado por el sistema formativo japonés, mientras que la A2 se reserva para quienes han sido formados en etapas clave dentro del país, especialmente durante la educación obligatoria.

Esta diferenciación, según denuncian los demandantes, no es neutra: condiciona el acceso a minutos de juego, la composición de las plantillas y, en la práctica, el valor competitivo de los jugadores dentro de la liga.

A ello se suma un requisito que ha generado especial controversia. Para ser considerados en igualdad de condiciones con los jugadores formados localmente, los nacionalizados deben acreditar varios años de educación básica en Japón.

Los jugadores afectados sostienen que este criterio introduce una barrera que no depende del estatus legal de ciudadanía, sino de la trayectoria vital de cada deportista, dejando fuera a profesionales que han obtenido la nacionalidad japonesa pero no han pasado por el sistema escolar del país.

En su opinión, esta normativa establece una distinción práctica entre ciudadanía legal y formación en Japón, con impacto directo en su desarrollo profesional dentro de la competición.

La biografía de uno de los jugadores afectados, Lomano Lemeki, refleja el perfil de muchos de los deportistas nacionalizados que han impulsado el crecimiento del rugby japonés en la última década.

Nacido en Nueva Zelanda y de ascendencia tongana, llegó a Japón en 2009, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Está casado con una ciudadana japonesa, ha formado una familia en el país y obtuvo la nacionalidad japonesa tras años de residencia.

Su imagen celebrando la histórica victoria ante Escocia en el Mundial de 2019 se convirtió en uno de los símbolos de la consolidación del rugby japonés en la élite internacional.

Sin embargo, bajo la normativa actual de la liga, ese mismo jugador puede volver a ser considerado “externo” a efectos reglamentarios al no haber cursado la educación primaria en Japón.

Lomano Lemeki, nacionalizado japonés y jugador de la Selección de Rugby de Japón.

Esta situación es la que ha llevado al propio Lemeki a expresar su desacuerdo con el sistema. En declaraciones recientes, el jugador ha sido claro: "Si tengo pasaporte japonés, soy japonés. No debería haber un 'pero' después de esa frase".

El caso ilustra un debate más amplio en Japón sobre cómo se define la pertenencia en un país que combina una creciente necesidad de talento extranjero con marcos regulatorios que aún establecen diferencias en función del origen y del recorrido formativo dentro del país.

El caso se produce en un momento en el que el debate sobre la inmigración y la presencia de extranjeros en Japón ha ganado peso en la agenda política.

En los últimos meses, el Gobierno ha impulsado distintas iniciativas para revisar el marco de convivencia con los residentes extranjeros, en un contexto marcado por la preocupación social por el impacto de la inmigración en el mercado laboral, la seguridad jurídica y la cohesión social.

La primera ministra Sanae Takaichi ha defendido la necesidad de reforzar el control de la inmigración y de "responder con firmeza" ante lo que considera incumplimientos de las normas por parte de una minoría de extranjeros, al tiempo que rechaza cualquier forma de xenofobia.

En paralelo, distintas propuestas legislativas y debates parlamentarios han puesto el foco en la regulación del acceso y permanencia de trabajadores extranjeros, así como en la integración de los residentes de larga duración.

Estas discusiones han reactivado un discurso político en el que la inmigración aparece cada vez más vinculada a la idea de "orden" y "coexistencia regulada", en un país que continúa necesitando mano de obra extranjera para compensar el envejecimiento de su población y la caída demográfica.

En ese contexto, el conflicto en el rugby profesional adquiere una dimensión simbólica más amplia. Más allá del deporte, el caso de los jugadores nacionalizados abre una discusión sobre cómo se define la pertenencia en la sociedad japonesa contemporánea: si basta con la ciudadanía legal o si el recorrido vital, educativo y cultural sigue marcando una diferencia en la práctica.

El caso, que ahora deberá ser evaluado por las autoridades de competencia y eventualmente por los tribunales japoneses, podría sentar un precedente relevante no solo para el rugby profesional, sino para el conjunto del deporte en Japón.

La resolución del conflicto determinará hasta qué punto las ligas deportivas pueden establecer distinciones basadas en la trayectoria formativa de los jugadores sin entrar en conflicto con el principio de igualdad asociado a la nacionalidad.

Más allá del ámbito jurídico y deportivo, el debate pone de relieve una tensión de fondo en la sociedad japonesa contemporánea: cómo compatibilizar un modelo históricamente homogéneo con una realidad cada vez más globalizada.

En ese equilibrio entre identidad, integración y necesidad demográfica se inscribe un conflicto que, aunque nace en los estadios de rugby, trasciende claramente el terreno de juego.