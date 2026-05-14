Trump asegura que China no enviará ayuda militar a Irán y que Xi se ha ofrecido a negociar la reapertura de Ormuz

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump afirmó que Xi Jinping quiere un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump aseguró que el presidente chino se comprometió a no enviar ayuda militar a Irán. Xi Jinping ofreció su ayuda para facilitar la reapertura del estratégico paso marítimo.

Donald Trump declaró este jueves en una entrevista exclusiva con Fox News que Xi Jinping “querría que se alcanzara un acuerdo” con Irán que permitiera reabrir el estrecho de Ormuz y que el presidente chino le había ofrecido su ayuda para lograr tal fin.

En el fragmento de la entrevista con el presentador Sean Hannity que adelantó la cadena de televisión conservadora, el mandatario estadounidense asegura que Xi le dijo que “le encantaría ayudar” y que “le gustaría ver abierto el estrecho de Ormuz”.

Durante la conversación, Trump afirmó que Xi se había comprometido a no enviar ayuda militar a Irán. “Esa es una gran declaración”, insistió el inquilino de la Casa Blanca. “Lo dijo con firmeza. Pero al mismo tiempo, dijo, ya sabe, ellos compran mucho petróleo allí y les gustaría seguir haciéndolo”.

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