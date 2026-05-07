Un tribunal chino condena a muerte por corrupción a dos exministros de Defensa purgados por Xi Jinping

Las claves

Las claves Generado con IA Un tribunal chino ha condenado a muerte suspendida por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu. Wei Fenghe fue declarado culpable de aceptar sobornos, mientras que Li Shangfu fue condenado tanto por aceptar como por ofrecer sobornos. Ambos exministros recibirán pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales. Las condenas son parte de la purga militar impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar china.

China condenó este jueves a muerte suspendida por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la purga militar impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país.

Según la agencia oficial Xinhua, un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos. Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

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