El 'pequeño Kurdistán' de Tokio, bajo el asedio del gobierno de Sanae Takaichi: Japón rechaza el 99% de solicitudes de asilo

El discurso de odio y la polarización aumentan en redes y calles, mientras jóvenes kurdos formados en Japón enfrentan barreras para integrarse laboralmente.

El sistema migratorio japonés impone restricciones severas a los kurdos, que viven con permisos temporales y acceso limitado a empleo y servicios básicos.

Japón rechaza el 99% de las solicitudes de asilo, lo que afecta gravemente a la comunidad kurda asentada en Saitama y Warabi.

La comunidad kurda denuncia el 'racismo institucional' y la tortura psicológica de un sistema que deniega el 99% de los asilos. Mientras la segunda generación llega a la universidad, el discurso de odio de la extrema derecha amenaza con saltar de las redes a las calles de la tercera economía del mundo.

A escasos metros de la estación de Warabi, en la periferia norte de un Tokio que se desdibuja entre naves industriales y bloques de hormigón, un grupo de niños corretea por un parque bajo la mirada atenta de los cuervos. Sus rasgos no encajan en el canon de la homogeneidad nipona: cabello oscuro rizado, ojos profundos, piel curtida por un sol distinto.

Pero sus gritos y risas resuenan en un japonés perfecto, sin rastro de acento extranjero. Juegan a los mismos juegos que cualquier otro escolar de la zona, pero cargan con una herencia invisible: son hijos de la comunidad kurda asentada en Saitama, conocida como el ‘pequeño Kurdistán’.

Para organizaciones de apoyo a refugiados y miembros de la propia comunidad, estos menores representan una realidad que el sistema migratorio japonés no ha logrado integrar plenamente. Mientras tanto, el Gobierno liderado por Sanae Takaichi mantiene una línea restrictiva en materia de asilo en un contexto donde el debate sobre inmigración comienza a ganar visibilidad pública.

Japón, la tercera economía del mundo y firme aliado de las democracias occidentales, cuenta con uno de los sistemas de asilo más restrictivos del G7. En paralelo a una crisis demográfica que reduce población activa y tensiona el mercado laboral, el Ejecutivo mantiene criterios de admisión muy limitados.

Las cifras oficiales reflejan que la tasa de reconocimiento de refugiados se sitúa en torno al 1%, lo que reduce considerablemente las posibilidades de regularización para quienes llegan huyendo de conflictos o persecución. En este contexto, parte de la comunidad kurda residente en zonas como Kawaguchi y Warabi vive en una situación de provisionalidad legal.

Al no obtener el estatus de refugiado, pero tampoco poder ser deportados en muchos casos, reciben permisos temporales de estancia conocidos como kari-horyo. Este estatus les permite permanecer en el país, pero con fuertes restricciones: acceso limitado al empleo, dificultades para acceder a servicios básicos y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias.

La voz en el limbo

"Es una forma de tortura psicológica diseñada para que la gente se rinda y se marche", afirma Vakkas Çolak, presidente de la Asociación Cultural Kurda de Japón. Figura clave dentro de la comunidad, Çolak actúa como interlocutor entre los residentes kurdos y una sociedad japonesa en la que su presencia empieza a generar mayor debate público.

Diversos analistas y representantes de la comunidad sostienen que la reticencia de Tokio a reconocer solicitudes de asilo kurdas no responde únicamente a criterios migratorios, sino también a consideraciones diplomáticas. En este contexto, Turquía es percibida como un socio estratégico relevante para Japón, tanto en términos de estabilidad regional como en ámbitos económicos y de seguridad.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento formal de persecución política en casos vinculados a ciudadanos kurdos podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales. El Gobierno japonés no ha explicitado esta conexión, pero expertos señalan que la política de asilo no se desarrolla en un vacío, sino en un entorno condicionado por equilibrios geopolíticos más amplios.

Trabajadores kurdos de la construcción en Japón. REUTERS/Thomas Peter

Çolak también denuncia dificultades adicionales vinculadas a la relación con las autoridades turcas. "Ser apátrida significa que las embajadas no son protectoras, sino fuentes de presión", afirma. Según su testimonio, algunos miembros de la comunidad han experimentado problemas administrativos como la revocación de pasaportes o la imposibilidad de obtener documentación oficial, lo que complica su situación legal y personal en Japón.

Estas tensiones, añade, también se trasladan al ámbito social y académico. Çolak asegura que ha habido intentos de presionar o limitar actividades relacionadas con la cultura kurda en Japón, así como episodios de acoso en entornos digitales. En este contexto, parte de la comunidad se percibe atrapada en un espacio intermedio, donde las dinámicas locales e internacionales condicionan su vida cotidiana.

Del Joker al gabinete nacionalista

El deterioro de la convivencia en Saitama no se produce en un vacío político. Analistas y representantes de la comunidad apuntan a que el endurecimiento del discurso sobre inmigración en Japón en los últimos años ha contribuido a una mayor visibilidad —y también polarización— en torno a colectivos como el kurdo. En este contexto, el Gobierno liderado por Sanae Takaichi ha reforzado su agenda en materia de seguridad económica y control migratorio, en línea con una tendencia más amplia dentro del debate político nacional.

En el ámbito local, algunas figuras han capitalizado este clima. Es el caso de Yusuke Kawai, un político conocido por sus intervenciones mediáticas y acciones de corte performativo, que han generado controversia en zonas como Kawaguchi. A través de iniciativas como patrullas ciudadanas o la difusión de contenidos en redes sociales, Kawai y sus seguidores han denunciado comportamientos cotidianos de residentes extranjeros, enmarcándolos dentro de un discurso más amplio sobre seguridad y convivencia.

Desde la comunidad kurda, estas acciones se perciben como estigmatizantes. Vakkas Çolak considera que muchos de los conflictos responden a diferencias culturales que podrían abordarse mediante educación y mediación, en lugar de convertirse en elementos de confrontación pública. A su juicio, el foco mediático y político ha contribuido a amplificar tensiones que anteriormente pasaban más desapercibidas.

El papel de las redes sociales es otro elemento clave. Çolak advierte de la proliferación de contenidos que, en su opinión, presentan a la comunidad kurda de forma distorsionada o exagerada. "Hay gente que vive de esto, generando acoso online para ganar dinero a través de las interacciones", afirma. Expertos en comunicación digital señalan que este tipo de dinámicas no es exclusivo de Japón, sino que responde a modelos de monetización basados en la polarización y la viralidad.

Aunque la mayoría de estos episodios se desarrollan en el ámbito digital o mediático, dentro de la comunidad existe preocupación por una posible escalada. Durante celebraciones recientes como el Newroz, según Çolak, se registró la presencia de grupos que documentaban y señalaban públicamente a los asistentes. "Si esto continúa, la violencia física podría producirse; ya ha habido intentos", advierte. En este contexto, organizaciones locales insisten en la necesidad de reforzar mecanismos de convivencia y prevención de incidentes.

La generación del ascensor roto

El contraste más evidente dentro de la comunidad se percibe en las aulas universitarias. Mientras la primera generación de kurdos llegó a Saitama para trabajar en sectores como la construcción, sus hijos han crecido dentro del sistema educativo japonés, dominando el idioma y adoptando plenamente los códigos sociales del país. Sin embargo, para muchos de estos jóvenes, el llamado 'ascensor social' parece detenerse al finalizar sus estudios.

Según explica Vakkas Çolak, la comunidad cuenta ya con más de una veintena de graduados universitarios —algunos con másteres y doctorados— que encuentran serias dificultades para acceder al mercado laboral. La principal barrera es su situación administrativa: sin un estatus de residencia estable, muchas empresas se muestran reticentes a contratarlos, ante la incertidumbre legal que implica su situación.

Miembros de la comunidad kurda en Japón. REUTERS/Thomas Peter

"Es una pérdida de talento", lamenta Çolak. Jóvenes formados en Japón, con perfiles cualificados, se ven en muchos casos abocados a empleos precarios, a la economía informal o a depender de sus familias, a pesar de haber seguido el mismo itinerario educativo que sus compañeros japoneses. Esta situación genera una creciente frustración entre quienes se sienten plenamente integrados en la sociedad, pero carecen de reconocimiento legal.

La brecha generacional añade otra capa de complejidad. Mientras la primera generación mantiene vínculos más estrechos con sus tradiciones de origen, los más jóvenes construyen su identidad en un espacio intermedio. Se perciben a sí mismos como parte de la sociedad japonesa, pero su situación administrativa limita sus oportunidades y refuerza una sensación de incertidumbre sobre su futuro.

Diversos expertos y representantes comunitarios advierten de que este escenario refleja tensiones más amplias en la política migratoria japonesa, especialmente en un contexto de cambio demográfico. Para algunos, el caso de la comunidad kurda ilustra las dificultades de adaptación de un sistema concebido para una sociedad más homogénea frente a una realidad cada vez más diversa.

La última frontera de los derechos humanos

El llamado 'pequeño Kurdistán' en Warabi no es descrito por sus habitantes como un gueto, sino como el reflejo de una realidad compleja dentro de la sociedad japonesa contemporánea. Japón, que aspira a consolidarse como referente del orden democrático en Asia y como potencia tecnológica global, se enfrenta a debates crecientes sobre identidad nacional, cohesión social y gestión de la diversidad en un contexto de cambio demográfico.

Mazlum Balibay y su hermana Suzan, refugiados kurdos, en el apartamento de Kawaguchi en que vive la familia. REUTERS/Thomas Peter

Para Vakkas Çolak, la situación no puede resolverse únicamente a través de la evolución demográfica, que ya empuja al país hacia una apertura inevitable. En su opinión, el debate requiere decisiones políticas más claras en materia de protección internacional y convivencia. “Japón debe aceptar a los kurdos que son víctimas de persecución política; no hay excusa para un país de su nivel”, afirma, reclamando un reconocimiento más amplio del estatus de refugiado y una legislación más efectiva contra el discurso de odio.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección frente a la discriminación, tanto en el ámbito digital como en el social. Argumentan que el incremento de la polarización en redes sociales añade presión a una convivencia ya frágil en algunas zonas del área metropolitana de Tokio.

Al caer la tarde sobre los bloques de hormigón de Warabi, los niños de la comunidad kurda regresan a casa hablando japonés con naturalidad. Continúan su rutina escolar, entre deberes y juegos, en un entorno que conocen como propio. Su futuro, sin embargo, sigue condicionado por un marco legal y social en evolución.

En este contexto, el debate sobre integración, asilo y cohesión social se mantiene abierto en Japón. Más allá del caso kurdo, el país afronta el desafío de adaptar sus estructuras a una sociedad cada vez más diversa, en un equilibrio complejo entre tradición, política migratoria y transformación demográfica.