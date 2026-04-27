Kim Jong-un abre un museo en honor a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania: enviará más ayuda militar a Putin

Kim Jong-un abraza a veteranos de la guerra de Ucrania durante la inauguración del museo. Reuters / KCNA

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Las claves Generado con IA Kim Jong-un ha inaugurado un museo en Pionyang en honor a los soldados norcoreanos muertos en la guerra de Ucrania, con la presencia de altos cargos rusos. Durante la ceremonia, Kim prometió reforzar la cooperación militar con Rusia y celebró el papel de sus tropas en la región de Kursk. Rusia y Corea del Norte firmarán a finales de año un nuevo plan de cooperación militar para el periodo 2027-2031. Se estima que unos 15.000 soldados norcoreanos han combatido en Ucrania, de los cuales alrededor de 6.000 han muerto o resultado heridos.

Kim Jong-un sigue homenajeando la memoria de sus soldados caídos luchando en territorio ruso. El líder norcoreano ha inaugurado un museo conmemorativo dedicado a los militares de Pionyang muertos en los combates para liberar la región de Kursk, en el contexto de la guerra de Ucrania, en una ceremonia celebrada con la asistencia de altos cargos de Moscú, según ha informado este lunes la agencia estatal KCNA.

El líder supremo, durante el acto de apertura del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate de las Operaciones Militares en el Extranjero, ha prometido que su país continuará y reforzará los lazos militares con la Rusia de Vladímir Putin. En el evento han participado el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, y el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov.

Kim Jong-un ha expresado en su discurso que la relación con Rusia debe fortalecerse hasta convertirse en un "baluarte poderoso" y unificado. Además de celebrar que los soldados norcoreanos contribuyeron a "aniquilar a los agresores", ha apuntado que ese esfuerzo ayudó a frenar "las ambiciones hegemónicas y el aventurismo militar de Estados Unidos y Occidente".

Ceremonia de apertura del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate de las Operaciones Militares en el Extranjero, en Pionyang. Reuters / KCNA

Beloúsov, por su parte, ha revelado que Moscú y Pionyang ahondarán en su alianza firmando a finales de año un nuevo plan de cooperación militar para el periodo 2027-2031, según han recogido las agencias rusas. Los analistas subrayan que este pacto ratifica la estrecha unión de ambos países, que se prolongará con total seguridad aunque se resuelva la guerra de Ucrania.

La ceremonia de apertura del museo, sobre el que apenas han trascendido detalles, se ha realizado en el marco del primer aniversario de la liberación de la región rusa de Kursk, parcialmente ocupada durante varios meses de 2024 por fuerzas ucranianas.

Kim Jong-un observa las lápidas conmemorativas de los soldados norcoreanos muertos en Kursk. Reuters / KCNA

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha enviado una carta a Kim Jong-un mostrando su agradecimiento a los "valientes soldados" norcoreanos que participaron en las operaciones militares y ha rendido homenaje a los caídos, según el Kremlin.

Se estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados en apoyo de Moscú tras la firma en 2024 de un tratado de asociación estratégica integral entre ambos países, que contempla asistencia mutua en caso de agresión. La inteligencia surcoreana calcula que unos 6.000 militares norcoreanos han muerto o resultado heridos en los combates.

Kim Jong-un y Andréi Beloúsov mantuvieron una reunión el domingo, durante la que el dirigente norcoreano reafirmó su apoyo a la defensa de Rusia y al fortalecimiento de la cooperación estratégica bilateral. También abordaron la situación política internacional, marcada ahora por el conflicto en Oriente Próximo.

A cambio del envío de tropas y municiones, Pionyang ha recibido asistencia económica y tecnología militar de Rusia, según los informes de la inteligencia surcoreana.

Desde entonces, Kim Jong-un ha impulsado la figura de las tropas norcoreanas que lucharon por Rusia, convirtiéndolas en símbolos de sacrificio y lealtad, utilizando ceremonias estatales y proyectos conmemorativos para honrar públicamente su papel. "Las almas de los caídos vivirán eternamente con el gran honor que defendieron", ha proclamado durante la ceremonia.