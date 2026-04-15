Xi recibe a Lavrov con Sánchez aún en Pekín y ambos subrayan la importancia de sus lazos "para la población mundial"

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavorv, y el presidente chino, Xi Jinping, se estrechan la mano en el edificio del Gran Salón del Pueblo. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Xi Jinping recibió en Pekín al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mientras Pedro Sánchez aún se encontraba en China. Lavrov destacó que los lazos entre Rusia y China desempeñan un papel estabilizador y son cada vez más importantes para la mayoría de la población mundial. Xi subrayó que la estabilidad y certeza de la relación sino-rusa es especialmente valiosa en el contexto internacional actual. Rusia se mostró dispuesta a aumentar el suministro de energía a China y otros países afectados por la crisis en Oriente Próximo.

Pedro Sánchez aún sigue en Pekín. El presidente pone fin este miércoles a su visita oficial a China y ya está pensando en el viaje de vuelta a Pekín el próximo año.

Pero el ritmo de Xi Jinping es frenético y con Sánchez aún en su territorio el presidente chino ha recibido también al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov, lugarteniente de Putin, declaró este miércoles en Pekín al presidente chino, Xi Jinping, que las relaciones entre Rusia y China desempeñan "un papel estabilizador" en los asuntos mundiales.

Lavrov, que llegó este martes a China en visita oficial, aseguró que los lazos entre Moscú y Pekín "son cada vez más importantes para la mayoría de la población mundial", según la versión en chino del medio ruso Sputnik recogida por Efe.

El ministro ruso dijo que, "para la mayoría del mundo que desea un entorno pacífico para el desarrollo sostenible en lugar de la inestabilidad", la importancia de las relaciones bilaterales entre China y Rusia "es cada vez más evidente".

Y aseguró también que Rusia está dispuesta a aumentar el suministro de energía a China y otros países afectados por la crisis de Oriente Próximo, según informa Reuters.

Lavrov indicó que, "gracias a la colaboración" entre Xi y su homólogo ruso, Vladímir Putin, las relaciones bilaterales "han demostrado un alto grado de resiliencia ante la agitación económica y geopolítica que enfrenta el mundo hoy, la cual, lamentablemente, está adquiriendo cada vez más un carácter militar".

Asimismo, según el medio Russia Today, Lavrov agregó que los vínculos entre Rusia y China son "inquebrantables ante cualquier tormenta".

En el contexto de la guerra en Irán, Lavrov apostilló que Rusia puede compensar la "escasez energética" de China y de otros países, en un momento en el que las autoridades chinas han limitado las subidas de los precios del combustible para amortiguar el impacto del encarecimiento del crudo y han acelerado en su planificación estratégica proyectos gasísticos con Rusia para blindar el abastecimiento.

Por su parte, Xi declaró que, "ante una situación internacional compleja y volátil, la estabilidad y la certeza de las relaciones entre China y Rusia son particularmente valiosas", según la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino añadió que Moscú y Pekín deben "mantener la unidad del 'sur global' y demostrar la responsabilidad propia de las grandes potencias y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU".

Lavrov ya se reunió este martes con su homólogo chino, Wang Yi, quien afirmó que Pekín y Moscú "coordinan plenamente sus posiciones" y "se apoyan mutuamente" en el ámbito internacional.

Por su parte, Lavrov criticó lo que calificó como intentos de "contener" a China y Rusia mediante estructuras de "bloques" en Asia, en referencia a la situación en torno a Taiwán, el mar de China Meridional y la península coreana.

China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años.

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido protección para la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de seguridad", en alusión a Rusia.

China ha negado reiteradamente estar proporcionando apoyo a Rusia en sus operaciones en Ucrania, algo de lo que ha sido acusada por gobiernos occidentales.