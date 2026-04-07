Un padre asesina a sus dos hijas en India por su "preferencia" por su hijo varón y reabre el debate sobre el infanticidio femenino

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Telangana, India, por asesinar a sus dos hijas gemelas de cuatro años, motivado por la preferencia familiar por el hijo varón. El crimen, planificado junto al hermano y los abuelos paternos, buscó ser simulado como un accidente y ha llevado a la detención de todos los implicados por complicidad en infanticidio. La madre de las niñas sufrió acoso y amenazas desde el embarazo, cuando fue presionada para abortar selectivamente a las hijas. El caso reabre el debate sobre la violencia sistémica contra las niñas en la India, donde el infanticidio y el aborto selectivo alimentan el desequilibrio demográfico y reflejan la preferencia por los hijos varones.

Un hombre ha sido detenido por el asesinato de sus dos hijas gemelas de cuatro años en el estado de Telangana, en el sur de la India, un crimen que la policía vincula directamente con la persistente "preferencia por el hijo varón" en el seno de la familia, confirmó este martes Efe la Policía local.



El suceso ocurrió el pasado 3 de abril, cuando el acusado, un informático de 28 años, presuntamente arrojó a las menores a un pozo e intentó simular un accidente.



El comisionado adjunto de la Policía local, Vijay Kumar, informó a Efe de que, según la tesis inicial, el crimen fue planificado junto al hermano del sospechoso y los abuelos paternos de las niñas, quienes también han sido detenidos bajo la acusación de complicidad en infanticidio.

Violencia contra niñas y abortos selectivos

La madre de las víctimas relató que el acoso y las amenazas de muerte comenzaron durante su embarazo, cuando el marido la presionó sin éxito para someterse a un aborto selectivo.

Este caso reabre el debate sobre la violencia sistémica contra las niñas en la India, donde el infanticidio y el abandono siguen siendo la manifestación más violenta de un desequilibrio demográfico histórico.



"La madre es también una víctima de este sistema de maltrato continuado", subrayó Kumar, destacando que el caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de la fragilidad de los derechos de la mujer y la infancia en entornos rurales y urbanos del país.

El hijo perpetúa el linaje

En la India, especialmente en las familias más tradicionales, se prefiere el nacimiento de los hijos varones y esto se debe, entre otras cosas, a que el hijo es quien perpetúa el linaje, hereda la propiedad, y cuida de sus padres en la vejez.



En el caso de las niñas, estas pasan a pertenecer tras el matrimonio a la familia del marido y además sus progenitores suelen verse obligados a pagar cuantiosas dotes.



El último censo en el país, realizado en 2011, reveló que había una creciente brecha entre el número de niños y de niñas entre cero y seis años, lo cual sería causado por el "aborto selectivo de fetos femeninos", reveló un estudio publicado por The Lancet ese mismo año.



La magnitud del problema llevó a la India a prohibir revelar el sexo del feto a las familias o solicitar dicho servicio en 1994.