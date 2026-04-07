Detienen al soldado vivo más condecorado de Australia por crímenes de guerra y matar civiles en Afganistán

Ben Roberts-Smith durante una audiencia en el palacio de Buckingham con la reina Isabel II. Anthony Devlin Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Ben Roberts-Smith, el soldado más condecorado de Australia, ha sido detenido en Sídney acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por matar civiles desarmados en Afganistán. Los hechos ocurrieron durante su despliegue con el Regimiento del Servicio Aéreo Especial entre 2009 y 2012, e incluyen asesinatos en los lugares conocidos como Whiskey 108 y Syahchow. La investigación australiana enfrenta dificultades por la distancia y la falta de acceso a las escenas del crimen, y forma parte de un total de 53 investigaciones sobre crímenes de guerra cometidos por militares australianos en Afganistán. Roberts-Smith ha negado todas las acusaciones, aunque un juez ya dio por probadas varias de ellas en un juicio por difamación en 2023.

Ben Roberts-Smith, el soldado vivo con más condecoraciones de Australia, ha sido detenido este martes en el aeropuerto de Sídney tras ser acusado de cinco cargos de crímenes de guerra relacionados con el asesinato de civiles desarmados en Afganistán. El militar, de 47 años, había sido celebrado como un héroe nacional y recibido los mayores honores militares del país, incluyendo la Cruz Victoria.

Los hechos por los que se acusa a Roberts-Smith se remontan a su despliegue en Afganistán entre los años 2009 y 2012 y podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. El soldado ya se ha enfrentado con anterioridad a otra demanda por crímenes similares mientras integraba el Regimiento del Servicio Aéreo Especial, una unidad de élite del Ejército australiano.

Según una investigadora de la Policía federal australiana, los tres incidentes por los que se acusa Roberts-Smith involucraron a ciudadanos afganos asesinados a tiros por el propio soldado o por un subordinado bajo su control, mientras él estaba presente.

En concreto, el militar habría participado en la muerte de dos hombres en un lugar conocido como Whiskey 108 en 2009, en el asesinato de otro varón llamado Ali Jan en 2012 y en otra ejecución de dos civiles en Syahchow en ese mismo año.

Roberts-Smith, según la acusación, habría pateado en el pecho a Ali Jan, provocando su caída por un acantilado y ordenando a otro soldado que lo rematara con un disparo. "Se alegará que las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán", ha detallado Krissy Barrett, comisionada de la Policía, en una rueda de prensa.

Ross Barnett, director de investigaciones de la Oficina del Investigador Especial, ha revelado que las pesquisas comenzaron en 2021 y se han llevado a cabo de forma "minuciosa y profesional en circunstancias difíciles".

"El reto para los investigadores es que estamos a 9.000 km de distancia. El reto para los investigadores es que, al no poder viajar a Afganistán, no tenemos acceso a la escena del crimen. Por lo tanto, no contamos con fotografías, planos del lugar, mediciones, recuperación de proyectiles ni análisis de salpicaduras de sangre", ha precisado.

Roberts-Smith ha negado todas las acusaciones en su contra, algunas de las cuales fueron publicadas por la prensa local a partir de 2018, como que había matado a tiros a un adolescente desarmado. Estos artículos dieron lugar al juicio por difamación más costoso de Australia. En 2023 un juez falló que los periódicos habían probado cuatro de las seis acusaciones de asesinato formuladas.

Un informe de 2020 halló pruebas creíbles de que miembros del Regimiento del Servicio Aéreo Especial (SAS) de Australia mataron a decenas de prisioneros desarmados durante la guerra de Afganistán.

La Oficina del Investigador Especial y la Policía federal han iniciado 53 investigaciones relacionadas con crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas de Defensa en el país de Oriente Próximo, de las cuales una decena siguen en curso. Otro antiguo miembro de las fuerzas especiales será juzgado por un asesinato el próximo mes de febrero.