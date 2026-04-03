Xi marca territorio antes de recibir a Trump: invita a la líder opositora de Taiwán favorable a la "reunificación" con China

El viaje ocurre en un contexto de tensión internacional, con EE.UU. incrementando el apoyo militar a Taiwán y China intensificando sus maniobras militares en la región.

La decisión de Cheng genera divisiones internas en el KMT y críticas del gobierno taiwanés, que la interpreta como una coordinación con Pekín para debilitar la defensa de la isla.

La visita de Cheng es vista como un movimiento estratégico de Pekín para mostrar apoyos a su agenda de reunificación nacional en Taiwán.

Xi Jinping invita a Cheng Li-wun, líder opositora taiwanesa del KMT favorable al diálogo con China, a visitar el país antes de la cumbre con Donald Trump.

Las aguas del Estrecho de Taiwán seguirán agitadas aunque la presidenta del histórico Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, haya aceptado la invitación de Xi Jinping para visitar China. La líder opositora taiwanesa recorrerá la próxima semana Shanghái, Pekín y la provincia de Jiangsu, una región de enorme simbolismo para el KMT, que hoy concentra el grueso de las inversiones procedentes de la isla.

"Estoy agradecida y feliz de aceptar esta invitación", confirmó este lunes la propia Cheng, convencida de que su talante conciliador con Pekín puede "cambiar el clima que se ha creado en torno al Estrecho como un lugar de peligro inminente y conflicto armado". El presidente chino todavía no ha confirmado si la recibirá personalmente, sin embargo. Xi prefiere generar expectación.

"Su decisión es una apuesta arriesgada para el KMT de cara a las próximas elecciones locales y presidenciales, porque la política interna taiwanesa se ha polarizado en los dos últimos años", apunta en conversación con este periódico William Hao-Wei Yang, analista del International Crisis Group. "La amenaza que representa China y la posibilidad de una 'reunificación' siguen siendo asuntos impopulares entre los votantes taiwaneses".

Lo cierto es que Cheng despierta más simpatías en Pekín que su inmediato predecesor a la cabeza del KMT, Eric Chu. La nueva líder del Partido Nacionalista Chino —ganadora de las primarias de octubre con el 51% de los votos— es deep blue, una categoría que engloba a la línea dura de la formación, los más cercanos a las tesis de la "reunificación" promovidas por el Partido Comunista (PCCh).

"Todavía es demasiado pronto para asumir que representará al KMT y se presentará a las presidenciales de 2028", matiza Yang. "Si pretende posicionarse como candidata, deberá actuar con cautela y asegurarse de mantener un cierto equilibrio, evitando distanciarse por completo del enfoque proestadounidense en el que Taiwán ha confiado durante las últimas décadas".

Cumbre de alto voltaje

La visita de Cheng tendrá lugar antes de la cumbre entre Xi y Donald Trump, prevista inicialmente para abril pero aplazada hasta mediados de mayo como consecuencia de la guerra en Irán.

Haya o no reunión con Cheng, Xi utilizará su mera presencia en China como una baza en las negociaciones con el inquilino de la Casa Blanca. Será la prueba de que su agenda de "reunificación nacional" tiene apoyos en Taiwán. Un argumento de peso para defender sus reclamaciones sobre la "provincia separatista" que Pekín pretende anexionar.

Trump mantiene, como sus predecesores, una postura ambigua sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Taiwán, pero los sectores de la isla más favorables a la independencia o al mantenimiento del statu quo temen que el mandatario republicano utilice su apoyo histórico a Taipéi como moneda de cambio en sus negociaciones con Xi.

En diciembre, sin embargo, su administración aprobó un paquete de ayuda militar para Taiwán valorado en 11.100 millones de dólares. Era el mayor envío de armas de Estados Unidos en la historia de la isla. Una declaración de intenciones que llevó al Ejército Popular de Liberación (EPL) a poner en marcha las mayores maniobras militares alrededor de Taiwán desde que hay registros.

Alineados

La agenda del KMT satisface los deseos del PCCh. La formación de Cheng y sus socios parlamentarios del Partido Popular de Taiwán (PPT) bloquean en el Yuan Legislativo un presupuesto de defensa de 40.000 millones de dólares, iniciativa del presidente William Lai Ching-te y su Partido Progresista Democrático (PPD).

Yang explica que "el Gobierno y el propio PPD ya han salido a criticar la decisión de Cheng de visitar China, considerándola una prueba de que el KMT actúa en coordinación con Pekín para debilitar los esfuerzos del país por aprobar el presupuesto especial de defensa".

Cheng, en cambio, asegura que su intención es promover "el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho, reforzar los intercambios y la cooperación, aportar estabilidad al Estrecho de Taiwán y mejorar los medios de vida de la población". Bienintencionada, la líder del KMT quiere que su visita a Pekín inaugure "una primavera suave y cálida" en las relaciones entre Pekín y Taipéi.

De puertas hacia dentro, Cheng garantiza que —en caso de producirse— su diálogo con Xi no saldrá del cauce del Consenso de 1992. Un acuerdo tácito entre el KMT y el PCCh según el cual ambas orillas del Estrecho de Taiwán reconocen la existencia de "una sola China", aunque cada orilla se reserva su propia interpretación de lo que significa "China".

La líder del KMT reafirma que la "reunificación" no está encima de la mesa. "Lo que tenemos que abordar ahora es cómo crear unas relaciones a través del Estrecho pacíficas y estables", declaró a finales de marzo en el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.

Pero la "reunificación" es el único objetivo de Xi en lo relativo a Taiwán. El presidente chino rechaza cualquier reunión con los líderes isleños que no compartan su agenda. No quiere saber nada de Lai Ching-te, cuya legitimidad ni siquiera reconoce. El último presidente taiwanés que se reunió con Xi fue Ma Ying-jeou, siempre refractario a las pulsiones soberanistas del PPD, y de aquel encuentro en Singapur han pasado once años.

Cheng no sería, sin embargo, la primera líder de la oposición de Taiwán que visita China. No sentará ningún precedente. En 2005, el entonces líder del KMT, Lien Chan, aterrizó en el continente para reunirse con el presidente Hu Jintao en su calidad de secretario general del PCCh.

Casualidad o no, Cheng pasó a formar parte del KMT tras abandonar las filas del PPD por invitación de Lien, histórico vicepresidente de Lee Teng-hui, padre de la democracia taiwanesa.

La propia Cheng recordó esta semana aquella visita de Lien: "En 2005, el presidente Lien Chan me invitó a unirme al Kuomintang para que pudiera ayudarle a sacar adelante aquel histórico viaje de paz que rompió el hielo. Ese año viajé con la delegación como su portavoz. Fue la primera vez en mi vida que pisé el continente".

"Hoy, más de veinte años después —prosiguió Cheng—, está claro que el coraje, la determinación y la visión del presidente Lien sentaron las bases de la plataforma KMT–PCCh, que se convirtió en un importante mecanismo de comunicación entre ambas orillas y desempeñó un papel insustituible y crucial en la salvaguarda de la paz en el Estrecho".

Además, el actual vicepresidente del KMT, Hsiao Hsu-tsen, número dos de Cheng, encabezó una delegación del partido que viajó el pasado mes de febrero a Pekín para participar en un "intercambio entre think tanks". Un desplazamiento que sirvió para preparar el terreno.

Fractura en el KMT

La visita de Cheng amenaza con quebrar la unidad del KMT. "Ciertos sectores del partido celebrarán y acogerán con satisfacción esta decisión, ya que la consideran un aspecto importante de uno de los principales puntos de venta históricos del KMT", reconoce Yang.

Pero el analista del International Crisis Group recuerda que "existe preocupación sobre el impacto que el viaje de Cheng pueda tener en las posibilidades electorales de muchos políticos del KMT en las elecciones locales de 2026 y en las presidenciales de 2028".

Esos sectores del partido, más moderados, consideran que visitar Pekín cuando Estados Unidos redobla la presión sobre Taipéi para aprobar el nuevo presupuesto para apuntalar las defensas de la isla puede dañar la imagen del KMT ante Washington y la opinión pública taiwanesa.