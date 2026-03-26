Kim Jong-un estrecha sus lazos con otro aliado de Putin: firma un nuevo acuerdo de amistad con Bielorrusia y Lukashenko

El líder norcoreano Kin Jong-un y el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko este miércoles en Moscú. Reuters / KCNA

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un y Alexandr Lukashenko firmaron en Pionyang un nuevo acuerdo de amistad y cooperación entre Corea del Norte y Bielorrusia. El acuerdo refuerza los lazos entre dos de los principales aliados de la Rusia de Vladímir Putin en el actual contexto internacional. Durante la visita oficial, se prevé la firma de hasta diez acuerdos bilaterales adicionales y la realización de proyectos conjuntos. Kim expresó su apoyo total a Bielorrusia frente a las presiones occidentales y ambos líderes destacaron intereses comunes y cooperación económica.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmaron este jueves en Pionyang un acuerdo de amistad y cooperación entre ambos países, según informó el servicio de prensa del jefe de Estado bielorruso, estrechando los lazos entre dos de los principales aliados de la Rusia de Vladímir Putin.

El mandatario bielorruso llegó el miércoles a la capital norcoreana y fue recibido por el líder supremo, el estruendo de una salva de 21 cañonazos, un desfile de la Guardia de Honor del Ejército asiático y decenas de escolares ondeando banderas de ambos países.

En un comunicado, Lukashenko subrayó que el acuerdo "expone de un modo preciso y abierto los objetivos y principios de nuestra interacción, define los marcos institucionales de futuros procesos mutuamente provechosos".

Otra imagen del encuentro entre Kim Jong-un y Lukashenko.

Durante la reunión, el presidente bielorruso predijo "un futuro grandioso" a Corea del Norte, gracias a su "pueblo laborioso y disciplinado". "Ustedes saben hacer todo. Y lo hacen como nadie en el mundo. Y lo que digo no es una muestra de respeto en el marco de nuestras negociaciones. Esto realmente parte de mis observaciones", señaló.

Lukashenko también celebró que, "pese a la distancia geográfica, los pueblos de Bielorrusia y Corea comparten intereses comunes de patriotismo, conservación de la memoria histórica y un profundo respeto a las generaciones mayores".

"Las relaciones de amistad de nuestros Estados, forjadas aún en los tiempos de la Unión Soviética, jamás se interrumpieron. Ahora entran en una etapa totalmente nueva", dijo, al destacar que las economías de ambos países se complementan mutuamente y "necesitamos el uno del otro".

A su vez, el líder norcoreano expresó al presidente bielorruso la "solidaridad y apoyo total" a su Minsk. Además, condenó "las presiones ilegales contra Bielorrusia por parte de Occidente". "Expresamos nuestro apoyo e identificación con las medidas tomadas por el Gobierno de Bielorrusia dirigidas a garantizar la estabilidad político y social, el desarrollo económico", defendió Kim.

Acuerdos bilaterales

El líder supremo recibió la víspera a Lukashenko en la plaza Kim Il-sung de Pionyang. El mandatario bielorruso, durante su visita al mausoleo de Kumsusan, donde están enterrados los antiguos dirigentes norcoreanos, depositó un ramo de flores enviado por Putin y otro con su nombre.

Además del tratado de amistad y cooperación, Pionyang y Seúl tienen prevista la firma de otros diez acuerdos bilaterales. Lukashenko permanecerá dos días en el país asiático durante su visita oficial, según informó el servicio de prensa de la Presidencia bielorrusa.

El comunicado subraya que durante la prevista reunión entre Lukashenko y Kim se abordará "todo el espectro" de las relaciones bilaterales y se determinarán las esferas de mayor interés para la realización de proyectos conjuntos.

Lukashenko, en el poder desde 1994, felicitó este lunes al líder norcoreano por su reelección como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del país. El conocido como reino ermitaño ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia. Kim también ha esgrimido el estallido del conflicto en Oriente Próximo para insistir en la necesidad de continuar con el desarrollo del programa nuclear.