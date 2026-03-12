Kim Jong-un se lleva a su hija de 13 años a un campo de tiro para probar un nuevo modelo de pistola "realmente excelente"

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un llevó a su hija de 13 años a una fábrica de municiones para probar un nuevo modelo de pistola, destacando la calidad y utilidad del arma. Las imágenes oficiales muestran a Kim y su hija participando en una práctica de tiro y supervisando la producción de armas en la fábrica. La creciente presencia pública de la hija de Kim alimenta especulaciones sobre su posible preparación como sucesora del régimen norcoreano. El evento es interpretado por analistas como parte de los esfuerzos de Corea del Norte para modernizar sus fuerzas convencionales, además de su programa nuclear.

Kim Jong-un y su enigmática hija adolescente han participado en una prueba de tiro durante la inspección de una fábrica de municiones, según las imágenes compartidas por la agencia estatal KCNA. Una sintonía que refuerza las sospechas de que el líder supremo de Corea del Norte está preparando a Kim Ju-ae como su sucesora para dirigir el hermético régimen asiático.

Las imágenes publicadas este jueves en un informe de la citada agencia muestran tanto al mandatario como a la joven, que se calcula que tiene alrededor de 13 años y cuyo nombre no se menciona en ningún momento, participando la víspera en una práctica de tiro de "un nuevo modelo de pistola que entró en producción".

También hay fotografías que muestran cómo ambos supervisaron tanto la infraestructura de la "importante" fábrica como las armas expuestas.

Kim Jon-un y su hija Kum Ju-ae revisan la producción de la nueva pistola norcoreana. Reuters / KCNA

Kim "expresó su satisfacción por el desarrollo de una pistola realmente excelente" después de haber recibido un informe del Ministerio de Defensa "sobre la impresión unánime" de que dicha "es superior en rendimiento estructural, cadencia de impacto, fuego concentrado y utilidad en combate", según recoge la KCNA.

Por otro lado, subrayó que la fábrica "desempeña un papel fundamental en el aumento de la eficiencia de combate del Ejército y las fuerzas de seguridad" al "asumir la producción total de pistolas y armas ligeras". Así, el líder supremo remarcó "la necesidad de ampliar y aumentar la capacidad de producción" con "visión de futuro".

Los analistas interpretan este evento propagandístico como un nuevo ejemplo de los planes de Pionyang para modernizar las fuerzas convencionales después de años centrando todos sus esfuerzos en el desarrollo del programa nuclear militar.

En las últimas semanas, la hija de Kim ha incrementado de forma notable su presencia en eventos clave en el país asiático, incluida una práctica de tiro de un rifle de francotirador, que generó especulaciones de analistas sobre un posible entrenamiento como sucesora, o varias pruebas de lanzamiento de misiles balísticos. También viajó con su padre a Pekín el pasado mes de septiembre para participar en una cumbre internacional.

La inteligencia surcoreana ha subrayado que es posible que la adolescente se encuentre en un proceso de preparación para la sucesión y prolongar así la dinastía familiar por cuarta generación.

La visita a la fábrica de pistolas se produjo después de una inspección el martes en la que Kim Jong-un y su hija presenciaron el lanzamiento desde su destructor más avanzado de lo que los medios estatales describieron como misiles de crucero con capacidad nuclear.