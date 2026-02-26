Kim Jong-un promete ampliar el arsenal nuclear de Corea del Norte y dice que podría "llevarse bien" con Trump

Kim Jong-un saluda a sus soldados durante el desfile militar celebrado en Pionyang. Reuters / KCNA

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un ha prometido ampliar el arsenal nuclear de Corea del Norte, desarrollando más ojivas, misiles de largo alcance y sistemas de ataque con inteligencia artificial. El líder norcoreano dejó abierta la posibilidad de mejorar relaciones con Estados Unidos si Washington retira su política hostil y respeta el estatus del país. La hija de Kim, Kim Ju-ae, tuvo una presencia destacada en el desfile militar, alimentando especulaciones sobre su posible papel como sucesora. Corea del Norte reafirmó su postura hostil hacia Corea del Sur y exhibió su poder militar en un desfile masivo, aunque sin mostrar sus misiles más avanzados.

Kim Jong-un no contempla ninguna medida de contención nuclear y ha manifestado su "voluntad inquebrantable" de reforzar y ampliar el arsenal de armas destructivas de Corea del Norte. El líder supremo ha prometido desarrollar más ojivas nucleares -dispone de en torno a medio centenar- como justificación al "extraordinario crecimiento del estatus internacional" del hermético país asiático.

Según informó la agencia estatal de noticias KCNA este jueves, jornada en la que se ha celebrado un masivo desfile militar para cerrar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Pionyang, Kim planea desarrollar misiles balísticos intercontinentales más potentes, incluidos los que pueden lanzarse desde submarinos, sistemas de ataque con IA, drones y armas para alcanzar satélites enemigos.

Una escalada de la carrera armamentística emprendida en los últimos años que choca con la decisión de dejar la puerta abierta a unas hipotéticas negociaciones con Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, con quien Kim se reunió hasta en tres ocasiones durante el primer mandato del republicano.

La hija de Kim Jong-un, en el centro, aplaude a las tropas norcoreanas durante el desfile militar. Reuters / KCNA

"Si Estados Unidos respeta el estatus actual de nuestro Estado, tal como está consignado en la Constitución, y retira su política hostil hacia Corea del Norte, no tendríamos motivo para no llevarnos bien", señaló Kim en un informe presentado al Congreso en referencia a una enmienda constitucional de 2023 en la que se incluyó una política de desarrollo de su fuerza nuclear.

En la escenificación del poderío militar por las calles de Pionyang, a Kim Jong-un se le ha visto acompañado de su hija de 13 años, la misteriosa Kim Ju-ae, que la inteligencia surcoreana ha señalado como la posible sucesora del régimen dictatorial.

Las imágenes difundidas por la agencia KCNA muestran a la joven junto a su padre en la tribuna observando el desfile celebrado el día previo en la plaza Kim Il-sung de la capital norcoreana,

En varias fotografías aparece al lado del mandatario, ambos vistiendo abrigos negros de piel, y de altos mandos militares mientras siguen el paso de las columnas de tropas u observan el vuelo de aviones de combate. En otras aparece caminando junto Kim Jong-un, que saluda alegremente a sus soldados.

Kim Jong-un y su hija acompañados de los altos mandos militares de Corea del Norte. Reuters / KCNA

Los despachos oficiales de la KCNA sobre el Congreso del partido único y el desfile no mencionan explícitamente su presencia, pero su aparición en un evento de este calibre supone un nuevo paso en su creciente exposición pública.

Kim Ju-ae debutó públicamente en noviembre de 2022 durante la inspección de una prueba del misil balístico intercontinental y desde entonces ha acompañado a su padre en otras pruebas armamentísticas, actos militares y eventos diplomáticos, incluido un viaje a Pekín el año pasado, en el que el mandatario se reunió con su homólogo chino Xi Jinping.

Otro momento del desfile militar en Pionyang. Reuters / KCNA

Es la primera vez que se ve a Ju-ae en un evento relacionado con el Congreso, ya que la edición previa se celebró en 2021. Según fuentes gubernamentales de alto rango de Corea del Sur citadas por el diario local Chosun Daily, la joven podría estar actuando como "directora general de asuntos de misiles", recibiendo informes de generales y participando en la supervisión del programa armamentístico.

Algunos expertos sostienen que el marcado carácter patriarcal de la élite norcoreana podría representar un obstáculo para que una mujer asuma el liderazgo del país. Sin embargo, bajo Kim Jong-un las mujeres han ganado mayor visibilidad en puestos clave, como su hermana Kim Yo-jong, quien fue ascendida a directora de departamento durante el Congreso, o la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, designada en 2022.

Un muro con Seúl

En cuanto a Seúl, el líder supremo calificó de "engañosos" los gestos conciliadores de la Administración del presidente Lee Jae-myung y volvió a definir a Corea del Sur como una "entidad hostil", afirmando que no tiene intención de tratar con el país vecino.

El Ministerio de Unificación surcoreano respondió en un comunicado lamentando que Pionyang haya decidido continuar con la postura de "dos Estados hostiles" y que no haya respondido a sus esfuerzos para lograr la "coexistencia pacífica" en la península coreana.

Agregó que Seúl mantendrá firmemente los tres principios hacia Corea del Norte: respetar el sistema norcoreano, no buscar una reunificación por absorción y no realizar ningún acto hostil.

Lanzadores de misiles de Pionyang presentados durante el Congreso del partido único. Reuters / KCNA

En el desfile del jueves participaron decenas de columnas de tropas y unidades aéreas, incluidas fuerzas desplegadas en el extranjero, en referencia a soldados que fueron desplegados a Kursk para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según la KCNA.

Sin embargo, llamó la atención que no se mencionaran sistemas estratégicos recientes como el misil balístico intercontinental Hwasong-20, presentado en octubre pasado, lo que sugiere que podrían no haber sido exhibidos en esta ocasión.

Durante el desfile, Kim advirtió que el Ejército norcoreano lanzará "terribles ataques de represalia" contra cualquier fuerza que cometa actos militares hostiles que atenten contra el régimen, según el discurso publicado por la agencia.