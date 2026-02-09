Anutin, el "rey del cannabis", da la sorpresa en las elecciones en Tailandia pero se queda lejos de la mayoría absoluta

Las claves nuevo Generado con IA El partido Bhumjaithai, liderado por Anutin Charnvirakul, ganó las elecciones en Tailandia con 194 escaños, triplicando los obtenidos en 2023. A pesar de la victoria, el Bhumjaithai no alcanza la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario y deberá buscar alianzas parlamentarias. El apoyo popular a la reforma constitucional fue cercano al 65%, lo que obliga a Anutin a afrontar la demanda de cambios en la constitución. Los reformistas y el partido populista Phue Thai quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, perdiendo apoyo respecto a las elecciones anteriores.

Los conservadores del Bhumjaithai han ganado con claridad las elecciones celebradas en Tailandia, en las que el actual primer ministro Anutin Charnvirakul ha obtenido un mejor resultado del previsto, con una amplia ventaja sobre el opositor Partido del Pueblo, que aspiraba a lograr la victoria en el país asiático.

El resultado ha supuesto toda una sorpresa, ya que el partido liderado por Charnvirakul se encontraba en segundo lugar en intención de voto en los sondeos previos a las elecciones. Es la primera vez que la formación logra la victoria en unas elecciones en este siglo, un resultado sorprendente para un partido que en las últimas elecciones apenas logró 70 escaños.

Los conservadores han triplicado sus escaños, pasando de los 71 que obtuvieron en las legislativas de 2023 a los 194 actuales (con el 95% escrutado). Es seguido a bastante distancia por los reformistas (117) y el populista Phue Thai de la dinastía Shinawtra (74).

Este resultado supone un espaldarazo a las políticas de Anutin, que llegó al poder en 2023 tras la caída de su predecesora Paetongtarn Shinawtra, destituida por el Tribunal Constitucional después de criticar al Ejército tailandés.

"La victoria no pertenece únicamente a los miembros de la formación. Aceptamos con humildad la decisión del pueblo de confiarnos esta responsabilidad", ha declarado Charnvirakul tras conocerse el resultado que arrojaba el escrutinio.

Anutin alcanzó el poder en septiembre de 2025, tras llegar a un acuerdo con la oposición del Partido del Pueblo, bajo la condición de que anunciase elecciones anticipadas. Sin embargo, la jugada le ha salido mal a los reformistas, que han perdido 34 diputados respecto a los anteriores comicios.

Coalición para gobernar

A pesar de su victoria, la formación de Anutin no tiene garantizada la gobernabilidad del país, ya que se encuentra lejos de alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ello (251 diputados), con 194 escaños a esta hora del escrutinio.

En todo caso, el Partido Popular aún tiene la posibilidad de alcanzar un mayor número de escaños gracias a diversos acuerdos con otras formaciones pequeñas. Ruengpanyawut, líder del PP ha aceptado la derrota electoral y ha afirmado que es "la decisión del pueblo".

Tras las tres principales formaciones políticas están el Partido Kla Tham, con 58 escaños, y el Partido Demócrata, que logra 20 diputados. El candidato de la formación reformista, Natthaphong Ruengpanyawut, ha reiterado en su intervención inicial su promesa de campaña de no asociarse con Bhumjaithai, asumiendo ya de forma explícita su condición de líder opositor".

No obstante, los populistas del Phue Thai, clave para la aritmética parlamentaria, han manifestado ya que esperan que el partido más votado sea el que forme gobierno. "Respetamos la decisión del pueblo", ha subrayado su líder, Julapun Amornvivat.

El actual primer ministro Charnvirakul, acérrimo monárquico, se ha erigido durante su gobierno en el principal mediador del conflicto militar en la frontera con Camboya. La disputa territorial se remonta a la época colonial y degeneró en enfrentamientos armados en 2025, causando decenas de muertos y más de un millón de desplazados en ambos lados de la frontera.

En esta zona del país, la posición del primer ministro, junto a las promesas realizadas durante la campaña han seducido especialmente, ya que es la zona que más sufre este conflicto.

Votación a nueva constitución

El acuerdo alcanzado en septiembre entre el Bhumjaithai y el Partido Popular contemplaba también una tímida apertura del proceso de reforma constitucional a la Carta Magna impuesta por la Junta Militar en 2017.

Por este motivo, los tailandeses además de celebrar elecciones también contestaron una pregunta concisa relativa a la reforma de la constitución: ¿Cree usted que debería haber una nueva Constitución?

Los resultados preliminares respecto a la reforma constitucional reflejan un apoyo popular cercano al 65%, por lo que Anutin, que durante la campaña electoral se mostró contrario a la reforma constitucional, tendrá que hacer frente a la demanda de reformas y un cambio en la constitución.