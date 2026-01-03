"Se le caen las uñas, se le pudren los dientes": la denuncia de la hija de Jimmy Lai, el magnate de Hong Kong contrario a China

Las claves nuevo Generado con IA Jimmy Lai, magnate prodemocracia de Hong Kong, está encarcelado desde diciembre de 2020 y enfrenta posible cadena perpetua por cargos de colusión y sedición bajo la ley de seguridad nacional. Su hija, Claire Lai, denuncia un grave deterioro de su salud en prisión, incluyendo pérdida de peso, caída de uñas, dientes podridos y problemas cardíacos y diabéticos. La familia de Lai ha pedido su liberación a través de una carta enviada al primer ministro británico, mientras las autoridades chinas niegan cualquier maltrato y aseguran que está en buen estado de salud. La condena a Lai, exeditor del periódico Apple Daily, simboliza para muchos el final de la era democrática en Hong Kong tras el cierre del diario y la represión de la disidencia.

Jimmy Lai, el magnate prodemocracia, lleva encarcelado en Hong Kong desde diciembre de 2020 y se enfrenta a cadena perpetua. El magnate, a principios de este mes, fue condenado por colusión con fuerzas extranjeras en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional (NSL) de la ciudad.

Su hija, Claire Lai, ha explicado en una entrevista de la BBC que se encuentra preocupada ante el deterioro de la salud de su padre en prisión. "Sus uñas a veces se caen y sus dientes se están pudriendo", ha expresado. Sin embargo, tanto las autoridades de Hong Kong como China han negado que Lai haya sido maltratado en prisión y han afirmado que goza de "buena salud".

La familia de Lai ha instado a su liberación cuando este se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, el próximo mes, a través de una carta a la que ha tenido acceso la BBC, enviada al primer ministro británico, Keir Starmer.

Su hija, exiliada en Londres, teme "no volver a verlo nunca más" y ha manifestado que se muestra preocupada por que su padre se convierta en un mártir, porque no quiere que lo sea. No obstante, considera que esta es su mejor oportunidad para reunirse con su familia.

Problemas de salud

Su hija menciona que Jimmy Lai, cuando entró a prisión, era "un hombre extremadamente robusto y fuerte", pero que en el último año había "perdido una cantidad significativa de peso".

Explica que es diabético y tiene patologías cardiacas que no había padecido con anterioridad. Así como que tiene las uñas de un color gris violáceo, lo que provoca que a veces se le caigan, y los dientes podridos.

Jimmy Lai padece dolores de espalda y de cintura, lo que le complica estar de pie e incluso, a veces, no pueda ni levantarse de la cama.

Esta no es la primera vez que la familia de Lai expresa preocupación por la salud del magnate; a principios de este año, su hijo, Sébastien, advirtió a la BBC, que el cuerpo de su padre se estaba deteriorando.

En contraposición, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Hong Kong declaró a principios de diciembre que los "derechos e intereses legítimos de Lai han sido plenamente protegidos y que goza de buena salud".

Agregaron que a Lai se le ha proporcionado "un entorno de detención seguro, humano, apropiado y saludable de acuerdo con la ley".

Posible cadena perpetua

El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Supremo de Hong Kong declaró culpable al empresario y editor del diario Apple Daily, Jimmy Lai, de 78 años, de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, puso fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena en firme no se conocerá hasta enero próximo.

Durante la lectura, la jueza Esther Toh —una de los tres magistrados que componen el tribunal— consideró demostrado que Lai conspiró con terceros para socavar la seguridad nacional y que el acusado alberga "odio y resentimiento" contra China. Esta condena supuso para muchos el fin de la era democrática en Hong Kong.

El editor del diario Apple Daily, encarcelado desde 2020, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada con 500 agentes que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva.