"Estrechamiento del cerco" durante 48 horas sobre Taiwán: las maniobras militares de China con munición real

Un barco chino dispara un arma durante ejercicios al este de Taiwán. Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación de China

Durante dos días China realizará ejercicios con fuego real en Taiwán , desplegando tropas, buques de guerra, aviones de combate y artillería, mientras la isla despliega soldados y exhibe armamento fabricado en Estados Unidos para ensayar cómo repeler un ataque.

Las maniobras militares chinas lanzadas este lunes, bajo el nombre Misión Justicia 2025, buscan mostrar un "estrechamiento del cerco" sobre la isla y reforzar la presión estratégica sobre Taipéi en respuesta al refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taiwán, según el análisis de expertos militares chinos citados por la prensa estatal.

Los ejercicios cubren cinco zonas situadas en el estrecho de Taiwán y en espacios al norte, suroeste, sureste y este de la isla, en una operación que implica a fuerzas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes.

En una imagen difundida por el propio Comando del Teatro Oriental, las áreas de ejercicio aparecen representadas como varios rectángulos que rodean la isla, una disposición que, según el comunicado oficial, refleja un despliegue "multidireccional" de fuerzas con aproximaciones simultáneas desde distintos puntos.

Las maniobras militares de China en torno a Taiwán incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", informaron fuentes castrenses.

En un primer comunicado, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) indicó que había empleado cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados, en coordinación con artillería de largo alcance, para llevar a cabo simulacros de ataque contra "objetivos terrestres móviles" en las zonas centrales del estrecho de Taiwán.

Este Comando, encargado de las operaciones militares chinas en torno a la isla, también informó ese mismo día que había utilizado destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones para entrenamientos en las aguas y el espacio aéreo al norte y al suroeste del territorio autogobernado.

"El entrenamiento se centra en la caza y neutralización de objetivos en aguas y espacio aéreo, ataques simulados contra objetivos terrestres y fuego real contra objetivos en el agua", apuntó el EPL a través de su cuenta oficial de Weibo -similar a X, censurado en China-.

En una tercera fase, el Comando anunció que había emprendido maniobras con buques y aeronaves de guerra en las aguas y el espacio aéreo del este de Taiwán, centradas en el "asalto contra objetivos marítimos, la toma de la superioridad aérea regional, así como la caza de submarinos y las operaciones antisubmarinas".

"Los ejercicios pusieron a prueba las capacidades de coordinación aire-mar y de búsqueda, identificación y neutralización precisas de objetivos", indicó el comunicado.

Guardia Costera

Por su parte, la Guardia Costera de China anunció este lunes el inicio de patrullas de "aplicación integral de la ley" en aguas cercanas a Taiwán y en los alrededores de los archipiélagos de Matsu y Wuqiu, cercanos a las costas chinas pero controlados por Taipéi.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social WeChat, un portavoz de la Guardia Costera de China señaló que, a partir de este 29 de diciembre, los guardacostas de la provincia china de Fujian, situada enfrente a Taiwán, han desplegado formaciones de buques en zonas marítimas adyacentes a los lugares mencionados.

Según el portavoz Zhu Anqing, la operación constituye una "medida práctica" para "ejercer la jurisdicción" conforme al principio de "una sola China", defendido por Pekín, sobre Taiwán y sus islas adyacentes.

Estas maniobras se enmarcan en la operación denominada 'Misión Justicia-2025', anunciada este lunes por las autoridades chinas, que la definieron como una acción dirigida a "lanzar una seria advertencia" a las fuerzas independentistas taiwanesas y a las potencias extranjeras que, a juicio de Pekín, interfieren en la cuestión de Taiwán.

Las maniobras se organizan en un contexto marcado en las últimas semanas por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por el deterioro de las relaciones entre China y Japón a raíz de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posible intervención de las fuerzas niponas en un conflicto en torno a Taiwán, palabras que enfurecieron a Pekín.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi.