Una fuerte explosión frente a los tribunales de Islamabad deja al menos ocho heridos

Una explosión frente a los tribunales del distrito de Islamabad, capital de Pakistán, ha dejado al menos ocho heridos. Algunas de las víctimas se encuentran en estado crítico, según informó la Policía paquistaní. La explosión ocurrió cerca de la entrada de un juzgado en una zona habitualmente muy concurrida, y las autoridades investigan el origen del incidente.

Una explosión frente a los tribunales del distrito de Islamabad, la capital de Pakistán, ha dejado al menos ocho heridos, según ha informado un portavoz de la Policía.

Algunas de las víctimas se encuentran en estado crítico, añadió.

"Estamos investigando de qué tipo de explosión se trata. Aún no está claro. Podremos ofrecer más detalles una vez que recibamos el informe de nuestro equipo forense", señalan las mencionadas fuentes policiales.

La explosión ocurrió cerca de la entrada del juzgado de distrito de Islamabad, una zona que suele estar muy concurrida.

Los medios locales han publicado informaciones con fotografías impactantes del lugar, con personas ensangrentadas cerca de una furgoneta policial, pero estas imágenes no se han podido verificar por Reuters o alguna otra agencia de forma veraz.

