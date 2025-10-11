Corea del Norte exhibe su músculo militar y presenta un misil capaz de alcanzar todo el territorio de Estados Unidos

Desfile militar que celebra el 80º aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang (Corea del Norte). Reuters

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha mostrado su potencia militar durante el desfile en el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, con capacidad para alcanzar todo el territorio de Estados Unidos.

Pyongyang presentó el "sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso" del país, denominado Hwasong-20. Sin embargo, el músculo militar se exhibió sin la presencia de los máximos líderes de Moscú y Pekín, Vladimir Putin y Xi Jinping.

"Cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso, de Corea del Norte entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo", indicó este sábado la agencia estatal KCNA sobre el desfile.

Se trata de la primera aparición pública de este misil, que algunos expertos anticipan que contará con ojivas nucleares, lo cual le permitiría atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles.

El evento reunió al primer ministro chino, Li Qiang, y al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Destacó la ausencia de Xi y Putin, pese a especulaciones de que Pionyang los había invitado directamente, según recoge Efe.

Xi y Putin dejaron una imagen para el recuerdo como invitados de honor de Xi durante el desfile de Pekín a principios de septiembre.

Aunque el gesto supuso una distensión de las relaciones Pyongyang-Moscú, el hecho de que Xi no haya asistido de manera recíproca al desfile norcoreano podría evidenciar los límites del respaldo internacional que Pyongyang buscaba exhibir en su aniversario más simbólico.

Kim Jong-un presidió el desfile desde la tribuna central de la plaza Kim Il-sung, donde pronunció un discurso en el que subrayó que el Ejército norcoreano debe "evolucionar continuamente como una fuerza invencible" que elimine cualquier amenaza, según la KCNA, citada por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Kim no mencionó a Seúl ni a Washington en su discurso, limitándose a mencionar la lucha contra la "hegemonía" de manera general.

Recientemente, la Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de sostener negociaciones con Pyongyang sin condiciones previas, lo cual parece insinuar que podrían descartar el tema de la "desnuclearización" en los primeros acercamientos, acatando las demandas norcoreanas.

Por su parte, Seúl ha seguido enviando señales de apertura al diálogo que el régimen norcoreano continúa ignorando.

Medvédev afirmó que en el desfile marcharon las unidades norcoreanas enviadas a Kursk para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fue citado por las agencia de noticias rusa TASS.

Durante el desfile también se exhibieron misiles hipersónicos, misiles de crucero estratégicos de largo alcance, sistemas antiaéreos, tanques de nueva generación Chonma-20 y lanzacohetes múltiples de 600 mm, según la KCNA.

Felicitación de Venezuela

Por su parte, el Gobierno de Venezuela felicitó este sábado al líder norcoreano por el aniversario, y expresó su disposición a "continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y colaboración" bilaterales.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano dijo unirse "al júbilo del pueblo coreano, que celebra ocho décadas de firmeza revolucionaria, dignidad nacional y defensa inquebrantable de su soberanía, bajo los principios de independencia y justicia social que le han inspirado y le han permitido la construcción de un modelo político y social propio".

"Ambas naciones hemos tejido, a lo largo de los años, una relación de amistad sólida, respeto mutuo y cooperación solidaria, basada en ideales compartidos de independencia, paz y justicia", aseguró.

En ese sentido, la Administración de Nicolás Maduro reiteró "su voluntad de continuar fortaleciendo" la relación, en favor del bienestar de los "pueblos y la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar".

Caracas aseguró en el texto que una delegación venezolana estuvo presente en los actos de conmemoración en Corea del Norte.