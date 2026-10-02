Trump preguntó a Grok, la IA de Musk, un mes antes de la captura de Maduro cuál sería la reacción del pueblo venezolano

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LO ESENCIAL Las claves Trump consultó a Grok en diciembre de 2025 cómo reaccionarían los venezolanos ante una posible captura de Nicolás Maduro, según revela Time. El chatbot de xAI respondió que Maduro era un dictador profundamente impopular y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída. La consulta ocurrió aproximadamente un mes antes de la operación estadounidense del 3 de enero en Caracas, que acabó con la captura y traslado de Maduro a EEUU. La coincidencia entre la predicción de Grok y las celebraciones registradas impresionó a Trump, según una fuente citada por la revista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó en diciembre de 2025 al chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por la empresa de Elon Musk, sobre cómo reaccionarían los venezolanos ante una eventual captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Así lo revela la revista Time citando fuentes presenciales del episodio, que tuvo lugar precisamente durante una reunión privada entre Trump y Musk en la Casa Blanca. Esta cita se celebró aproximadamente un mes antes de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran al autócrata venezolano en una audaz operación militar relámpago en Caracas el pasado 3 de enero.

Trump pasó horas haciendo preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado y, en medio de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, preguntó específicamente cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.

Según la fuente de Time, Grok respondió que Maduro era un "dictador profundamente impopular" y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída. La información publicada por la revista no señala que el chatbot recomendara directamente capturar al mandatario venezolano.

Cuando la operación estadounidense se produjo el 3 de enero y se registraron celebraciones entre sectores de la población venezolana, Trump quedó impresionado por la capacidad de Grok, según la misma fuente.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero. Kyle Mazza. Europa Press.

La revelación se conoce meses después de que Trump ordenara una operación militar que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Tras la operación, Trump anunció que Washington asumiría el control de Venezuela durante el periodo de transición.

El operativo para sacudir al chavismo no fue precisamente un secreto llevado con máxima discreción. En junio, más de medio año antes de la intervención, el mandatario republicano supervisó unas maniobras de las fuerzas especiales que no eran otra cosa que un entrenamiento de asalto al búnker donde se refugiaba Maduro. Y la Casa Blanca alardeó de ello en redes sociales.

El episodio pone de relieve el creciente papel que la inteligencia artificial ha adquirido en las decisiones de seguridad y defensa de la Administración Trump. En junio, el responsable de IA del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa había utilizado Gov Grok durante la guerra con Irán para apoyar el despliegue de fuerzas y la selección de objetivos.

Esta semana, el presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva para sustituir en las comunicaciones oficiales del Gobierno el término "inteligencia artificial" por el de "superinteligencia". El cambio pretende mejorar la imagen de estas herramientas en un momento de crecimiento de las críticas por el peligro que supone esta industria en algunos aspectos.