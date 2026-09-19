La comandante de la base militar estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, Susannah Meyers, junto al vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante su visita el pasado 29 de marzo. Reuters

Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca para que EEUU tome el control permanente de la seguridad de Groenlandia

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Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para que Estados Unidos asuma el control permanente de la seguridad militar en la isla. El acuerdo, que se firmará durante la Asamblea General de la ONU, excluye cualquier cambio en la soberanía política de Groenlandia, que seguirá bajo Dinamarca. Estados Unidos impedirá la presencia militar o inversiones sensibles de adversarios en Groenlandia sin su permiso expreso. El pacto busca fortalecer la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, EEUU y la alianza occidental, beneficiando también a la OTAN.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para que Estados Unidos tome el control permanente de la seguridad "y todas las demás necesidades" de la isla de hielo, territorio autónomo bajo soberanía danesa.

El Gobierno danés ha confirmado que el pacto tripartito será firmado la semana que viene para "fortalecer la seguridad" en la isla ártica, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir del lunes 21 de septiembre.

El mandatario republicano advierte de que "ningún adversario podrá tener una base, presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en la isla" sin la aprobación expresa de la Administración Trump por escrito, según un comunicado publicado en su red social.

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La firma supondría otorgar a EEUU el control en el ámbito único y exclusivamente militar. Es decir, Groenlandia seguirá estando bajo el control político de Dinamarca, manteniendo la autonomía.

Este inesperado apretón de manos se da a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea de estrechar lazos con el gobierno groenlandés con el fin de cerrar filas frente a las amenazas anexionistas de Trump y del rechazo de cualquier intervención estadounidense en la isla del Ártico por parte de sus ciudadanos.

Los detalles

Más allá de asegurar que no tendrá ningún coste económico para EEUU y que es "indefinido", Trump no ha querido adelantar más puntos del acuerdo.

Sí asegura que va a iniciar "de inmediato" un proceso para establecer "una importante presencia militar" en la zona que sea más apropiada de la isla: "Colaboraremos con el pueblo groenlandés en su desarrollo y construcción", añade.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

Sin embargo, el pacto aún no está firmado. En un comunicado conjunto difundido este viernes por Dinamarca y Groenlandia, señalan que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana.

Aunque no parece estar del todo definido el contenido del acuerdo, su formalización no aparenta estar en duda atendiendo a las reacciones de los mandatarios.

"Es motivo de satisfacción que estemos a punto de alcanzar un acuerdo que garantice y refuerce la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental. El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Esto nos beneficia a todos", ha afirmado el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Por su parte, la primera ministra Mette Frederiksen dice estar contenta de que "haya perspectivas de alcanzar un buen acuerdo" entre los tres.

El ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Múte B. Egede, dice que está al alcance "un acuerdo que reconoce la posición de Groenlandia". "Refuerza la cooperación entre nuestros tres países. Una solución que es buena para todas las partes y que refuerza la seguridad de Estados Unidos, Groenlandia y de toda la alianza occidental", añade.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también se ha pronunciado al respecto: "Groenlandia siempre formará parte del área estratégica de defensa de Norteamérica y excluirá de ella, así como de las zonas circundantes, a cualquier adversario".

La soberanía no se toca

Frederiksen ha matizado, además, que prevé "un acuerdo que refuerce nuestra seguridad común en el Ártico y en la zona del Atlántico Norte y que, por tanto, también sea beneficioso para la OTAN y Europa. Y un acuerdo que, al mismo tiempo, reconozca la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional y el 20 de enero, día de su investidura, afirmó que Washington necesitaba hacerse con la isla para garantizar la seguridad internacional. En marzo llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza militar para lograr anexionarla a EEUU.

Trump ha reclamado la soberanía de la isla en diferentes ocasiones argumentando motivos de "seguridad nacional", un punto que parece no estar incluido en el acuerdo y que el mandatario no ha mencionado en su anuncio.

"Durante más de 100 años, los presidentes han reconocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno pudo hacer nada al respecto. Me enorgullece ser el presidente que abordó de manera permanente y definitiva esta situación tan importante", continúa el magnate en su publicación.

El 14 de enero de 2026, Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos pusieron en marcha un grupo de trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre los países respecto a este tema. El grupo de trabajo debía establecer un marco que todos los países pudieran aceptar.

Sin embargo, Trump y su entorno han compartido recientemente su interés por hacerse con Groenlandia.

El pasado 8 de septiembre, el inquilino de la Casa Blanca publicó un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, el Caribe, Canadá, Groenlandia e Islandia.

Además, Katie Miller, la mujer del subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, ha compartido en la red social X una imagen de Groenlandia cubierta por la bandera estadounidense. "AHORA ESTÁ PASANDO", ha escrito.

"Una vez más has demostrado que tus adversarios estaban equivocados y has conseguido una victoria fantástica para el pueblo estadounidense", ha escrito en la misma red social el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial de Trump para Groenlandia.

Landry celebra que el acuerdo "impedirá que nuestros enemigos comunes logren establecerse en el Ártico", en referencia a China y Rusia.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha reiterado que Estados Unidos comenzará de inmediato" el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la parte pertinente de Groenlandia, donde existen muchas posibilidades".