El presidente de EEUU, Donald Trump, este viernes en los jardines de la Casa Blanca.

Trump veta el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico por difundir "noticias falsas" sobre él y su Gobierno

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Las claves Generado con IA Donald Trump veta el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico por supuesta difusión de "noticias falsas" sobre él y su Gobierno. Trump acusa a MSNOW de cambiar su nombre de MSNBC por "falta de audiencia y credibilidad", y a Politico de recibir fondos ilegales bajo el mandato de Joe Biden. El expresidente advierte que otros medios que difundan "noticias falsas" podrían ser vetados próximamente. Trump ha mantenido una relación tensa con la prensa, presentando demandas y prohibiendo el acceso a otros medios como Associated Press en el pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump prohibió este viernes la entrada a la Casa Blanca a los medios de comunicación CNN, MSNOW y Politico, quejándose de su cobertura en una publicación en Truth Social.

En su mensaje, Trump carga contra MSNOW señalando que "recientemente cambió su nombre de MSNBC" debido, a su juicio, a la "falta de audiencia y credibilidad" y contra Politico al que acusa de recibir una "suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares" directamente del Gobierno de EEUU bajo el mandato del "corrupto" Joe Biden para "mantenerlos vivos".

Justifica su veto a estos tres medios por publicar "noticias falsas, "ficciones" y "mentiras" en su cobertura sobre su Gobierno y su persona.

"Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación", advierte.

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.



Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

El republicano ha instado repetidamente a las emisoras a que retiren programas de comedia o noticias que no le gustan o que hayan bromeado o hayan criticado a él o a su Administración.

También ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones que retire las licencias a las emisoras que hayan criticado noticias y otros programas.

El año pasado, prohibió a la Associated Press formar parte del grupo habitual de reporteros que cubren sus movimientos en el Despacho Oval y el avión presidencial porque la agencia de noticias no adoptó el nombre que Trump prefiere para el Golfo de México, al que Trump ha instruido a los empleados del poder ejecutivo que se refieran como el Golfo de América.