El Tribunal Supremo bloquea el plan de Trump para restringir el voto por correo en las 'midterms' de noviembre

Donald Trump atiende a los periodistas en el Air Force One en el vuelo de regreso desde Irlanda. Kylie Cooper Reuters

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo de EEUU rechazó implementar nuevas restricciones al voto por correo impulsadas por Trump para las elecciones de noviembre. La medida buscaba uniformizar requisitos para las papeletas federales y exigir información adicional sobre los votantes, pero fue considerada inconstitucional por varios estados y grupos defensores del voto. El fallo es una victoria para los estados gobernados por demócratas, quienes argumentaban que las restricciones amenazaban la democracia y dificultaban el voto a ciertos ciudadanos. El voto por correo es clave en las elecciones estadounidenses y su restricción podría favorecer al Partido Republicano, ya que los demócratas lo utilizan en mayor medida.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes, por ahora, la petición de la Administración de Donald Trump para poner en marcha nuevas restricciones al voto por correo de cara a las midterms de noviembre, por lo que los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para enviar y recibir las papeletas.

El fallo supone una victoria rotunda para los estados gobernados por el Partido Demócrata y para los grupos defensores del derecho al voto, que habían argumentado que el plan era inconstitucional y una amenaza existencial para el proceso democrático.

La política, impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva y desarrollada posteriormente por el Servicio Postal de EEUU (USPS), buscaba establecer requisitos uniformes para los sobres de las papeletas federales, incluidos elementos de identificación y códigos de barras individualizados, además de obligar a los estados a proporcionar al servicio postal información básica sobre los votantes.

La Administración defendió las medidas como una forma de reforzar la seguridad y la integridad del voto por correo para luchar contra un supuesto "fraude", mientras que sus detractores argumentaron que el USPS se excedía en sus competencias y que los nuevos requisitos podían dificultar el voto de ciudadanos cuyas papeletas no cumplieran las nuevas condiciones.

Un juez federal de Boston había bloqueado previamente la norma y otro juez federal en Washington hizo lo mismo este fin de semana.

La decisión del Supremo mantiene por ahora esos bloqueos mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la normativa. La disputa se produce cuando algunos estados ya han comenzado a distribuir papeletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre, en las que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Batalla en el Congreso

El Tribunal Supremo tiene una mayoría de 6 a 3 para los magistrados conservadores. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon de la decisión, mientras que Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deben aplicarse en las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que la normativa tenga respaldo legal en el futuro.

Kavanaugh consideró que los estados y autoridades electorales no disponen de tiempo suficiente para implementar los cambios antes de los comicios.

El voto por correo constituye una parte relevante del sistema electoral estadounidense, aunque las normas para solicitar, enviar y contabilizar las papeletas varían entre los estados. La diversidad de procedimientos ha sido uno de los principales puntos de conflicto de la ofensiva de Trump para modificar las reglas del voto por correo.

Las midterms del próximo mes de noviembre se avistan como una reñida batalla en la que los republicanos tratarán de mantener el control del Congreso, si bien las encuestas pronostican ahora mismo un vuelco. Restringir el voto por correo beneficiaría al partido de Trump ya que los datos recogen que los votantes demócratas utilizan este método en mayor medida.

"Hoy es un buen día para la democracia, el estado de derecho y el pueblo estadounidense que busca ejercer su derecho constitucional al voto", celebró el gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo estado encabezó una de las demandas contra la norma. "Los ataques de Trump contra la democracia durante estos últimos 20 meses han sido, sencillamente, antiamericanos".