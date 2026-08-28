Trump cambia el nombre del lago Ontario a 'lago América' y amenaza con renombrar los océanos Atlántico y Pacífico

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha ordenado cambiar el nombre del lago Ontario a 'lago América' en los registros federales de EEUU. Trump amenaza con renombrar también los océanos Atlántico y Pacífico y acusa a Canadá de aprovecharse económicamente. El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechaza el cambio y defiende el nombre original de origen indígena, vigente desde hace más de 400 años. Trump publicó un mapa declarando el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, en medio de tensiones con Irán y otras naciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha firmado en la Casa Blanca una orden que instruye al Departamento de Interior a que cambie el nombre del lago Ontario por 'Lago América' en los registros geográficos federales estadounidenses.

Trump impuso el cambio con "efecto inmediato" aunque concede 30 días para completar oficialmente el proceso. La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación.



El presidente estadounidense justificó la medida mientras volvía a acusar a Canadá de aprovecharse económicamente de EE.UU. y calificó a los dirigentes canadienses de "gente desagradable".

También señaló la posibilidad de cambiar en el futuro los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico. "Ya tenemos un golfo", afirmó en referencia al cambio de nombre del golfo de México por 'golfo de América', "y ahora un lago. Deberíamos ir a por el océano".



La disputa sobre el nombre del lago se produce en plena escalada de las tensiones entre los dos países tras el fracaso de las negociaciones comerciales y la imposición mutua de nuevos aranceles.

El lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, está situado entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York.

Una pareja celebra su boda en el lago Ontario ajena al cambio de nombre. REUTERS/Carlos Osorio

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió asegurando que para los canadienses seguirá siendo "ahora y siempre" el lago Ontario.

Carney recordó además el origen indígena y la antigüedad del topónimo. "El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa 'el lago es hermoso, el lago es grande'".

"El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos", señaló.

Trump se apropia de Ormuz

El presidente de EEUU publicó a continuación en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.

President Trump declares that Micronesia and the Marshall Islands are US territories despite being fully sovereign. pic.twitter.com/2Ne0kZm0pm — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) August 28, 2026

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró hoy "abierto" el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas estadounidenses desminaran el canal, al igual que lo hizo el martes Trump aunque posteriormente Irán lo negó.



Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.