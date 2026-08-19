Ossoff, el demócrata que saca de quicio a la Casa Blanca con sus insinuaciones sobre "Natalie", la devota asistente de Trump

La campaña de Ossoff acusa a Trump de centrarse en cuestiones personales y decorativas en la Casa Blanca en lugar de atender temas de seguridad nacional y bienestar militar.

Natalie Harp es una figura cercana a Trump, lo acompaña en todos sus desplazamientos y gestiona parte de su comunicación en redes sociales.

Los comentarios de Ossoff provocaron una airada reacción de Trump, quien evitó responder y descalificó a la periodista que preguntó por el tema.

El senador demócrata Jon Ossoff insinuó una relación entre Donald Trump y su secretaria ejecutiva Natalie Harp durante un mitin de campaña en Atlanta.

El senador demócrata por Georgia, Jon Ossoff, destapó este domingo la caja de los truenos al insinuar una relación entre el presidente Donald Trump y su secretaria ejecutiva Natalie Harp. Participaba en un acto de campaña para su reelección en noviembre.

Los comentarios sentaron muy mal en la Casa Blanca y sacaron de quicio al presidente cuando la periodista Kristen Holmes de CNN le pidió su opinión sobre las declaraciones de Ossoff. La pregunta surgió en una rueda informal en el Despacho Oval celebrada tras un acto de homenaje a un joven socorrista y al niño de 10 años que había rescatado.

Holmes preguntó por su opinión sobre las declaraciones de Ossoff. "¿Quién? ¿Se refiere a Pee-Wee Herman?", respondió Trump. "Es que se parece mucho a Pee-Wee Herman", aclaró. Se refería a un personaje cómico de la televisión de los años 80 que se mostraba como una persona excéntrica con comportamiento infantil.

En lugar de responder a la pregunta de la periodista, el presidente se despachó durante dos minutos y medio describiendo las mejoras que estaba impulsando en la Casa Blanca. Resaltó la importancia de la construcción del salón de baile que era necesario, no solo para EEUU, sino para todo el mundo.

La presencia de los miembros del equipo socorrista y del niño rescatado debieron contener al presidente que dio paso a la siguiente cuestión. Eso no impidió que tres o cuatro turnos de pregunta más tarde, al comprobar que la periodista de CNN quería volver a intervenir, la increpó.

Después de mandarla callar varias veces, dijo que era una falsa periodista y que su cadena solo publicaba falsas noticias. "Eres una persona ruidosa y alborotadora", añadió. "Cállate", concluyó.

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó luego un mensaje dirigido a la periodista: "Algún día, tus hijos se encontrarán con tu pregunta repugnante e inhumana. Se sentirán enfermos y avergonzados de tener una madre tan insensible y vengativa".

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

El comentario del senador Ossoff sobre los viajes del presidente y su secretaria había surgido en un mitin de campaña en Atlanta. Ossoff se presenta a la reelección por Georgia frente al republicano Mike Collins que cuenta con el respaldo de Trump.

"No quiere hacer su trabajo", dijo a sus seguidores refiriéndose al inquilino de la Casa Blanca. "Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar", añadió.

Natalie Harp, secretaria ejecutiva de Donald Trump, sigue al presindente en todos sus desplazamientos. Daniel Heuer. Reuters.

"Estamos en tiempos de guerra", manifestó. "El comandante en jefe nos ha hundido en este desastre geopolítico", aseguró. El senador denunció que el presidente "se refugia en una burbuja" rodeado de aduladores cuyo objetivo es hacerle sentir bien consigo mismo.

La mención del senador y la airada reacción a la pregunta de la periodista han hecho saltar a los medios el interés por la relación entre el presidente y su secretaria. El diario británico The Independent pregunta en el titular de un artículo publicado este martes: ¿Dónde está Melania?

Maggie Haberman y Jonathan Swan, periodistas de The New York Times y expertos en la biografía del presidente, aseguran en su libro Cambio de régimen que Natalie le deja notas de ánimo en ciertos "espacios personales". En una de ellas se podía leer: "Eres lo único que me importa".

Los autores relatan que el hermano de Harp, con quien ella mantiene una relación distante, califica la relación de Natalie y el mandatario como "muy poco sana". No obstante, no hay constancia de que exista una relación entre el presidente y su secretaria más allá del ámbito profesional.

Natalie Harp, californiana de 35 años, trabajó como presentadora de televisión. Alcanzó notoriedad en 2019 cuando apareció en Fox News relatando que había superado un cáncer de huesos gracias a la ley 'Derecho a Intentarlo' promulgada durante el primer mandato de Donald Trump.

"Gracias al presidente Trump estoy viviendo con cáncer", declaró ante millones de espectadores. El mandatario la invitó a dar una charla en una convención de su partido. Posteriormente, la incorporó a la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2024. Cuando Trump ocupó el Despacho Oval por segunda vez, la eligió como su secretaria ejecutiva.

Unearthed video: Trump aide Natalie Harp personally types out Trump’s Truth Social posts as he sits there rambling pic.twitter.com/6Bv7uUcNZk — Headquarters (@HQNewsNow) August 17, 2026

Harp acompaña a Trump a todas partes. Entre los funcionarios de la Casa Blanca bromean llamándola la 'impresora humana'. Al parecer, el presidente prefiere leer los documentos en papel y ella siempre lleva su ordenador y una impresora para facilitárselos. Este fin de semana se la vio acarreando los palos de golf del presidente.

Haberman y Swan describen en su libro que Harp se ocupa de la gestión de las redes sociales. Ella publicó algunos de los posts más controvertidos en la red Truth Social, como el de Trump vestido como Jesucristo sanando a un enfermo. Se ha divulgado en las redes un vídeo en el que se ve al presidente redactando mensajes mientras Harp teclea en un ordenador portátil.

La campaña del senador Ossoff

Tras el discurso del domingo, la cadena MS NOW entrevistó a Ossoff. El senador por Georgia denunció que, mientras hay personas perdiendo la vida y el sistema energético global está en crisis, Trump se dedica a llenar el Despacho Oval de vistosos dorados y a elegir la decoración de su nuevo palacio volador.

La crítica de Ossoff surge a partir de las noticias de los problemas de calidad de vida a bordo del USS Abraham Lincoln y los problemas de salud mental de su tripulación que el Pentágono y el presidente niegan. Cree que el presidente debería dedicar "cada minuto del día" a "cuidar a sus soldados, marineros, marines y aviadores".

Para Ossoff, los miembros del servicio están desplegados a las órdenes del presidente. Se juegan la vida "sobre la base de sus mentiras".

Natalie Harp traveling with Trump today



REUTERS/Ken Cedeno https://t.co/yrfReGFvCP pic.twitter.com/ev0Uqm5r0a — Acyn (@Acyn) August 17, 2026

Jon Ossoff (Atlanta, 1987) es periodista de investigación. Cursó un máster en la London School of Economics y trabajó en el Reino Unido como productor de programas de televisión de investigación.

Se incorporó a la política en 2019 por el Partido Demócrata. Ganó unas reñidas elecciones para el Senado por Georgia en 2021 batiendo al candidato republicano.

Su escaño en la Cámara Alta entra en el ciclo de rotación de las próximas elecciones de medio término que se celebrarán a primeros de noviembre. Esta vez se bate por la reelección frente a Mike Collins, el candidato respaldado por Trump.

Collins sufrió en las primarias de su partido celebradas en mayo y tuvo que ir a una segunda vuelta. Ossoff, en cambio, no tuvo opositores en sus primarias y obtuvo el 100 % de los votos en la primera ronda.

Georgia y Michigan son, con seguridad, las dos piedras angulares para una posible victoria demócrata en el Senado. En la actualidad, la Cámara Alta está controlada por los republicanos con un margen de solo seis asientos: 53 senadores frente a 47 demócratas.

Salvo una catástrofe, es poco probable que esa diferencia se dé la vuelta, pero la victoria republicana pasaría por arrebatar esos dos escaños a los demócratas. Además, en 2024, Trump venció a Kamala Harris en Georgia, aunque fue por un margen estrecho del 2,2 %.

Por el momento, todas las encuestas dan como ganador a Ossoff frente a Collins por un margen entre el 6,7 % y el 8,7 % de los votos. Los institutos predicen una ajustada victoria demócrata, a pesar de que aventajan por mucho a los republicanos en fondos recaudados para la campaña.

Faltan menos de 80 días para las elecciones. Si Ossoff pierde, los republicanos tendrán una buena baza para mantener el control del Senado. Si gana, no asegurará que el control pase a manos de los demócratas, pero recibirá un espaldarazo definitivo para convertirse en candidato demócrata para las presidenciales de 2028.