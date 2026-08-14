Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de la mayor aseguradora sanitaria de EEUU: "Yo disparé a Thompson"

Luigi Mangione se ha declarado culpable de matar al CEO de UnitedHealth. Reuters

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Las claves Generado con IA Luigi Mangione se declaró culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en un tribunal federal de Nueva York. Mangione confesó haber disparado a Thompson y reconoció ante la jueza que sabía que sus acciones eran ilegales. La Fiscalía pide para Mangione una pena de entre 292 y 365 meses de prisión, aunque los cargos federales conllevan cadena perpetua. El crimen ocurrió en diciembre de 2024 en Midtown Manhattan; los casquillos hallados tenían mensajes contra la industria de los seguros médicos.

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York: "Yo disparé al señor Thompson".

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", ha dicho el joven de 28 años a la juez que supervisa el caso, Margaret Garnett.

Mangione se mantuvo sereno durante la breve sesión judicial, según informa Efe. En la vista han estado presentes familiares del fallecido.

El director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. .

La magistrada ha fijado la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre. Los delitos de los que se ha declarado culpable conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía de Estados Unidos pide una pena de prisión de entre 292 y 365 meses.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con el asesinato del director ejecutivo.

En el caso federal, el joven está acusado de asesinato. Según los expertos legales, la Fiscalía del caso estatal puede argumentar que aún es posible procesar a Mangione, dado que los cargos del estado de Nueva York se refieren a un daño distinto, el de homicidio.

Sus cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que su cargo de asesinato estatal puede implicar una sentencia que iría de los 25 años a cadena perpetua.

Los abogados de Mangione han planteado reiteradamente el argumento de la doble incriminación; incluso el propio Mangione lo hizo ante el tribunal en febrero, cuando dijo: "Uno más uno son dos: doble incriminación, bajo cualquier definición basada en el sentido común".

Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos por detener el juicio estatal no han prosperado.

El asesinato de Thompson ocurrió en diciembre de 2024 en Midtown Manhattan, una de las zonas más concurridas de Estados Unidos y los casquillos de bala hallados en la escena del crimen tenían varios mensajes inscritos con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", lo que indica el odio hacia la industria de los seguros médicos en el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

Thompson fue trasladado a un hospital en estado grave y allí se declaró su fallecimiento.

El empresario se dirigía al hotel para una conferencia cuando Mangione, que al parecer le estaba esperando, le disparó varias veces a una distancia de unos seis metros.

Unitedhealthcare, que es la mayor aseguradora privada de Estados Unidos y pertenece al grupo Unitedhealth, estaba celebrando su día para inversores en el hotel Hilton en Midtown.

Brian Thompson fue nombrado director ejecutivo de UnitedHealthcare en abril de 2021 y comenzó a trabajar en la empresa en 2004, trabajando en varios departamentos. Aquella noche de diciembre de 2024, Mangione acabó con su vida.