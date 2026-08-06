Trump vuelve a firmar una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento en EEUU pese al fallo del Supremo

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, pese a un fallo contrario del Tribunal Supremo. La orden busca restringir el acceso a la ciudadanía para hijos de mujeres que viajan a EE.UU. por "turismo de maternidad", personal diplomático y otras categorías específicas. El Tribunal Supremo ya había invalidado un intento previo de Trump al determinar que los niños nacidos en EE.UU. son ciudadanos, incluso si sus padres están en el país de forma temporal o irregular. Trump argumenta que la Decimocuarta Enmienda ha sido malinterpretada y que su objetivo original era otorgar ciudadanía solo a los hijos de esclavos tras la guerra civil.

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de personas nacidas en Estados Unidos, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbó el pasado mes de junio un intento anterior.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

"Pensé que íbamos a ganar en el Tribunal Supremo. Desafortunadamente, tuvimos un mal fallo, una decisión muy injusta", declaró el inquilino de la Casa Blanca. "Nuestro país sufre por ello, y le estamos poniendo fin de una forma diferente", añadió.

Trump afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado "turismo de maternidad", un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

"La idea de que la gente venga aquí fingiendo ser turista, fingiendo ser un visitante, diciendo que quiere ir a Disneyland... pero la verdadera razón por la que están aquí es para tener un hijo, convertir a ese hijo en ciudadano automático, abandonar nuestro país y luego tener un hijo ciudadano estadounidense...", insistió Trump.

Al ser interrogado sobre cuántas personas se estaban aprovechando del turismo de parto, el mandatario republicano respondió que "cientos de miles", sin aportar pruebas. "Vino un hombre con una familia que dijo que tenía 56 hijos. Otro vino y dijeron que tenía 98 hijos", añadió acto seguido.



Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.



La orden, que habría afectado a unos 255.000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que "los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción" y, por tanto, son ciudadanos.



Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

"El presidente está utilizando su autoridad como comandante en jefe para firmar primero una orden ejecutiva aprovechando el nuevo fallo del Tribunal Supremo emitido para ampliar las definiciones de quiénes no son elegibles para la ciudadanía por nacimiento", se justificó Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca.