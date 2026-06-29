Un muerto y un herido crítico por un tiroteo en San José (California) en una fan zone para ver partidos del Mundial

Las claves

Las claves Generado con IA Un tiroteo en un centro de entretenimiento de San José dejó un muerto y un herido crítico durante una fan zone para ver partidos del Mundial. El incidente ocurrió en San Pedro Square, en un momento en que no se transmitía ningún partido, ya que el Canadá-Sudáfrica había finalizado poco antes. La policía investiga el suceso como un homicidio; varias calles fueron cerradas y los bares de la zona clausurados tras el tiroteo. Testigos relataron que una de las víctimas presentaba heridas graves en el cuello y la parte superior de la espalda, y fue evacuada en estado crítico.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo en un popular centro de entretenimiento en San José, California, que albergaba una fan zone para la retransmisión de partidos del Mundial de fútbol, según informó la Policía.

En el momento del tiroteo no se estaba emitiendo ningún partido de la Copa del Mundo. El único encuentro del día, el Canadá - Sudáfrica, había finalizado alrededor de las 2 p.m. hora local.

"Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida", informó la policía de San José en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

"Este incidente se está investigando como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona".

El incidente ocurrió en San Pedro Square, uno de los lugares en el Área de la Bahía de San Francisco donde grandes multitudes se han reunido para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

El Área de la Bahía ha albergado cinco partidos del Mundial hasta el momento, siendo el último el Bosnia contra Estados Unidos, coanfitrión del torneo, del pasado miércoles

Un periodista de la agencia Reuters presente en el lugar observó una fuerte presencia policial, varios vehículos policiales y a una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, siendo evacuada rápidamente por agentes uniformados.

La zona fue acordonada y la mayoría de los bares del área cerraron tras el incidente. Una guardia de seguridad, que prefirió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios, declaró haber visto a la persona herida en estado crítico.

"La persona seguía gimiendo y quejándose. Tenía sangre alrededor del cuello y la parte superior de la espalda", dijo. "La Policía estaba hablando con el personal de seguridad y un par de testigos".