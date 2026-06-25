El Partido Demócrata se rinde a Mamdani, el alcalde socialista y musulmán de Nueva York: sus candidatos ganan las primarias

El enfrentamiento político entre Mamdani y Donald Trump destaca el choque ideológico y la polarización en la política estadounidense actual.

Las victorias reflejan un giro hacia la izquierda y han generado preocupación entre demócratas moderados por el impacto en la Cámara de Representantes.

El avance de los Socialistas Demócratas de América sacude los cimientos del Partido Demócrata y consolida la influencia de Mamdani en la política neoyorquina.

Los tres candidatos apoyados por Zohran Mamdani, alcalde socialista y musulmán de Nueva York, ganaron las primarias demócratas en sus distritos.

Nueva York celebró este martes elecciones primarias en tres distritos para elegir a los candidatos demócratas a las legislativas de medio término de noviembre. Los tres candidatos apoyados por el outsider Zohran Mamdani, el alcalde musulmán y socialista de Nueva York, ganaron a sus rivales.

El movimiento liderado por el alcalde va camino de duplicar su presencia en el Congreso. Los resultados sacuden los cimientos del partido al contemplar el avance socialista entre sus filas.

Mamdani se volcó en esta campaña para ayudar a comprender que el Partido Demócrata debe dejar espacio a una izquierda ascendente y sin complejos. Aunque no puede aspirar a la presidencia del país, quiere demostrar que tiene la capacidad de transferir su potente marca política a otros candidatos.

Los tres distritos son feudos tradicionales del Partido Demócrata. Eso quiere decir que los ganadores tienen una alta probabilidad de convertirse en congresistas en las próximas elecciones de medio mandato de noviembre. Es de suponer que sus votantes los elijan cuando acudan a las urnas en noviembre.

Los resultados no sugieren necesariamente que Mamdani haya ampliado su base de apoyos: el alcalde ganó con holgura en los comicios del año pasado y sigue siendo muy popular en los tres distritos. La lectura importante es que su capacidad de arrastre se puede contagiar a los candidatos que reciban su respaldo.

No obstante, el alcalde se mostraba pletórico en la fiesta de celebración del triunfo en Brooklyn. Los simpatizantes coreaban 'Palestina libre' y 'DSA (las siglas en inglés de Socialistas Demócratas de América). "Este es un nuevo capítulo en la historia de nuestro partido", proclamó.

Sus tres candidatos esgrimían el mismo mensaje ideológico, radical hasta para los demócratas: alejarse del poder establecido dentro del partido, luchar por la igualdad y el coste de la vida y rechazar la presencia israelí en Gaza.

La candidata demócrata al Congreso Claire Valdez por el distrito 7 de Nueva York en una manifestación. Cortesía de Claire Valdez for New York.

En el distrito 7, Claire Valdez (Lubbock, Texas, 1989) luchó en Brooklyn y Queens por el puesto que dejaba vacante Nydia Velázquez. Compartía con su oponente, Antonio Reynoso, la mayor parte del lenguaje ideológico. Sin embargo, Valdez obtuvo mejor resultado de lo esperado a pesar del apoyo expreso de la congresista saliente a su rival.

Una ventaja estratégica de Mamdani es la atracción que ejerce sobre los votantes jóvenes a través de las redes sociales. Valdez aprovechó esa cualidad. Cuando las diferencias de programa no son determinantes, gana quien tiene una estructura de apoyo más fuerte y una mayor capacidad de movilización.

Brad Lander (San Luis, Misuri, 1969), estrecho aliado del alcalde, arrasó en el distrito 10, un área de población acomodada de Brooklyn y el bajo Manhattan. Obtuvo 30 puntos de ventaja sobre el congresista Daniel Goldman, un acaudalado heredero de Levi Strauss que se había opuesto a Mamdani en las elecciones del año pasado.

Este ha sido el caso más claro de rebelión contra una figura de la élite demócrata dominante. Aunque Lander tiene ya una carrera reconocida y experiencia institucional, el perfil de población no es el más afín al progresismo del candidato. Es posible que la afinidad de Goldman con un influyente grupo de presión proisraelí haya jugado en su contra.

La candidata demócrata al Congreso por el distrito 13 de Nueva York, Daria Ávila, en una mitin de campaña. Eduardo Muñoz. Reuters.

La victoria de Darializa (Daria) Ávila Chevalier (Miami, 1994) ha sido la mayor sorpresa de la noche. La joven socióloga de origen dominicano se impuso al veterano Adriano Espaillat, de 71 años, en un distrito con gran peso latino y tradición de liderazgo local. Aquí el mensaje no fue solo ideológico, sino generacional y de renovación frente a una representación asentada desde hace años.

Reacciones en el partido

Los resultados de estas elecciones locales consagran la indiscutible influencia política del alcalde en la capital cultural y financiera de la nación. A nivel nacional, consolidan a los Socialistas Demócratas de América como una fuerza formidable.

"Es un terremoto", señaló a The New York Times Jon Paul Lupo, consultor demócrata y uno de los principales asesores del último alcalde progresista de la ciudad, Bill de Blasio. Calificó el impacto de "monumental".

Los resultados han sacudido los cimientos del Partido Demócrata más allá de los distritos de la ciudad. "Esto es una llamada de atención", declaró Letitia James, la fiscal general de Nueva York. James apoyó a Mamdani en su carrera hacia la alcaldía pero se inclinó hacia el bando opuesto en las primarias de este martes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebra el triunfo en la NBA de su equipo, los New York Knicks. Eduardo Muñoz. Reuters.

"Esta noche hay sentimientos heridos, en especial en las comunidades de color", afirmó. Y añadió: "Lo que tenemos que hacer es sentarnos, trabajar con el ala más izquierdista del partido y ver si podemos llegar a algún tipo de entendimiento de cara al futuro".

Los demócratas temen que el resultado de este martes amenace el nombramiento de Hakeem Jeffries como presidente (speaker) de la Cámara de Representantes. Jeffries es el portavoz del grupo parlamentario demócrata en la Cámara y aspira a presidirla en el probable caso de que su partido obtenga la mayoría en noviembre.

Tanto Valdez como Ávila Chevalier no han comprometido su apoyo a la candidatura de Jeffries. Los demócratas alineados con el portavoz que lucharon intensamente contra Ávila en las primarias, expresan ahora su preocupación.

"Los republicanos intentarán destacar muy rápidamente, como hacen siempre, a las voces más radicales del Partido Demócrata", advirtió Howard Wolfson, exdirector de campaña en la Cámara de Representantes. "Después de esta noche, tendrán a más radicales entre los que elegir", añadió.

La mayor preocupación reside en el impacto que el giro hacia la izquierda pueda tener en los distritos electorales donde demócratas y republicanos se disputan la primacía. Ávila, Valdez y el mismo Mamdani no han escatimado la expresión de sus opiniones en las redes sociales.

Matt Bennett, cofundador de la consultora centrista Third Way (Tercera Vía), declaró a Reuters: "Son el tipo de personas que adoran los republicanos para instrumentalizar sus mensajes contra los demás demócratas.

Mamdani y Trump

Zohran Mamdani nació en Kampala (Uganda) el 18 de octubre de 1991. No cumple, por tanto, dos de los requisitos imprescindibles para convertirse en presidente de EEUU: no es ciudadano estadounidense de nacimiento y todavía no tiene 35 años.

Sin embargo, su sombra se proyecta como un oscuro presagio para el presidente Donald Trump. El enfrentamiento político entre ellos se ha convertido en uno de los choques ideológicos más llamativos del panorama estadounidense reciente.

"Es un lunático comunista al 100 %", dijo Trump durante la campaña del ugandés de origen indio por la alcaldía de la ciudad más importante del país. "¡Los demócratas han cruzado la línea!", añadió. Mamdani contraatacó llamando "fascista" al presidente.

Zohran Mamdani, candidato a la Alcaldía de Nueva York, en el metro durante su campaña electoral en 2025. Brendan McDermid. Reuters.

Trump trataba de obstaculizar la vibrante campaña del aspirante a la alcaldía . Su programa prometía congelar los alquileres, abrir supermercados municipales para bajar los precios de los alimentos y subir los impuestos a los más ricos.

A pesar de ser un desconocido en política, en enero se convirtió en el primer alcalde musulmán y declaradamente socialista de la ciudad. Desde entonces, no ha ocultado sus críticas ni sus desafíos a Washington.

A pesar de los cruces de acusaciones, poco después de que Mamdani ganara las elecciones, ambos mantuvieron una reunión en el Despacho Oval que sorprendió por su tono cordial. Decidieron priorizar un enfoque pragmático, coincidiendo en temas que afectan a la clase trabajadora, como el costo de vida, la inflación, la crisis de vivienda y la criminalidad.

Tras la reunión, Trump declaró a Fox News: "Me encantaría ver que el nuevo alcalde tiene éxito. Creo que necesita ser muy amable conmigo; soy yo quien tiene que aprobar las cosas". Le recordó que debía "respetar a Washington y su apoyo financiero".

Pero la 'luna de miel' fue corta. Los dos se han enfrentado en temas trascendentales de la política estadounidense actual: la inmigración y el desempeño del ICE, las reglas electorales que pretenden exigir identificación con foto a los votantes y la amenaza de recortar los fondos federales para la ciudad.

Trump mantiene un extraño equilibrio entre admiración y aversión hacia Mamdani: aprecia su carácter desafiante y su carisma popular. Al mismo tiempo, aborrece de sus ideas socialistas y teme que sea su polarización hacia una izquierda más radical lo que despierte a un partido demócrata adormecido que no parece encontrar su identidad.

Por eso, en su mensaje en Truth Social de la madrugada del miércoles, como todo comentario sobre los resultados de las primarias de su ciudad natal, se limitó a escribir: "¡¡¡América, la bella, NUNCA será un país comunista!!!".

Ya durante la tarde del miércoles ha recuperado el tono malicioso: "El alcalde Mamdani tiró de 3 sólidos comunistas y ha recibido un aplauso unánime y sonoro de los medios Fake News". Luego lo felicitó, mientras se quejaba de que los medios no hablaran de las 16 victorias que habían obtenido sus candidatos esa misma noche.