Trump pide 10 años de cárcel para los "vándalos" a los que acusa de minar su plan para la piscina del Memorial a Lincoln

La polémica reforma ha generado críticas por su ejecución apresurada, impactos ambientales y el uso político de los problemas surgidos tras la intervención.

Trump acusa a "vándalos" de sabotear la piscina y pide penas de hasta 10 años de prisión; la policía ha realizado arrestos pero no se han confirmado pruebas de sabotaje.

La obra, realizada sin concurso y con un revestimiento azul intenso, resultó fallida: el agua se volvió verde, el revestimiento se despegó y aparecieron patos muertos.

Donald Trump impulsó una reforma rápida y estética del Reflecting Pool del Memorial a Lincoln, buscando dejar su marca antes del 250 aniversario de EE.UU.

Donald Trump quería dejar su sello en uno de los lugares más fotografiados de Washington. No con una ley, ni con una gran obra, sino con algo mucho más suyo: una intervención visible, patriótica y lista para la foto antes del 250 aniversario de Estados Unidos.

El Reflecting Pool, el estanque más famoso del país, debía aparecer más limpio, más azul y más trumpista.

Ha ocurrido lo contrario. A los pocos días de rellenarse, el agua se ha vuelto verde, el revestimiento se ha empezado a despegar y tendrá que vaciarse otra vez para reparar los daños.

La escena se ha llenado además de patos muertos, policías, operarios aspirando algas y un presidente que habla de vándalos, fertilizantes y cuchillos.

La reforma iba a ser una postal de eficacia, pero ha terminado convertida en una explicación perfecta del método Trump: prisa, estética, contratos polémicos, relato de victoria y, cuando la imagen se estropea, una teoría de la conspiración.

El estanque donde EEUU se mira

El Lincoln Memorial Reflecting Pool ocupa uno de los espacios más simbólicos de Washington. Es el largo estanque rectangular que une visualmente el Memorial de Lincoln con el Monumento a Washington, el obelisco blanco que domina el National Mall. Mide algo más de 600 metros de largo y unos 50 de ancho.

Casi todos los turistas lo han visto alguna vez, aunque no sepan su nombre: el agua en primer plano, el poder al fondo y una capital construida para parecer solemne.

Allí se han celebrado marchas, ceremonias y protestas. Allí, frente al agua, Martin Luther King pronunció en 1963 su "I have a dream". El lugar no funciona sólo como monumento. Funciona como escenario nacional. Cuando Estados Unidos quiere fotografiarse a sí mismo como una democracia poderosa, ordenada y consciente de su historia, suele hacerlo allí

Barack Obama, Jimmy Carter, Michelle Obama y Bill Clinton saludan desde las escaleras del monumento a Lincoln. Reuters

Pero esa solemnidad siempre ha tenido una base mucho menos limpia. Washington creció junto al río Potomac, sobre terrenos difíciles, húmedos y ganados al agua. El estanque forma parte de ese paisaje monumental levantado sobre una geografía incómoda.

Desde hace décadas arrastra fugas, tuberías deterioradas, poca profundidad, agua estancada, excrementos de aves y brotes recurrentes de algas.

No es sólo una postal. También es una infraestructura vieja, cara y difícil de mantener.

La Administración Obama gastó más de 35 millones de dólares entre 2010 y 2012 para intentar corregir esos fallos. No bastó. Las algas volvieron al poco tiempo y el Servicio Nacional de Parques ha seguido lidiando con filtraciones y mantenimiento constante.

Trump ha visto en ese deterioro una oportunidad política. No es una gran infraestructura, pero sí algo muy suyo: un símbolo visible, fotografiable y aparentemente fácil de rescatar. Un lugar emblemático que podía presentar como prueba de eficacia. Donde otros habían fracasado, él iba a dejar una imagen de postal.

Azul bandera, contratos sin concurso

Pero nada ha sido tan bonito en realidad. La reforma se ha hecho con prisa. La Administración ha adjudicado los trabajos sin concurso, con el argumento de que había que llegar a tiempo a las celebraciones patrióticas del verano.

El contrato principal, de 14,7 millones de dólares, fue para Atlantic Industrial Coatings, una empresa de Virginia encargada de aplicar un revestimiento impermeable en el fondo del estanque.

Otro contrato, de 1,7 millones, fue para Greenwater Services, de Ohio, para instalar un sistema de tratamiento del agua.

Además de elegir las empresas a dedo, el detalle que ha convertido la obra en una típica intervención trumpista ha sido el color del que se iba a pintar. El fondo se cubrió con un azul intenso descrito como "azul bandera americana".

Vista aérea desde el Monumento a Washington mientras los equipos que retiran algas del fondo de la piscina reflectante del Memorial a Lincoln. Aaron Schwartz Reuters

No era sólo una reparación técnica. Era una declaración estética. Trump quería que el estanque pareciera más limpio, más brillante, más americano. Un fondo azul américa bajo el agua donde se reflejan Lincoln y el obelisco de Washington.

El resultado ha durado poco. A los pocos días de terminar la obra y rellenarse el estanque, el agua empezó a teñirse de verde. Después aparecieron tiras del revestimiento flotando en la superficie.

Los operarios han tenido que aspirar algas y tratar el estanque con peróxido de hidrógeno. También se ha recurrido a tecnología de nanoburbujas de ozono para intentar cortar el alimento de la proliferación vegetal.

La empresa adjudicataria sostiene que las zonas dañadas representan sólo una parte pequeña de un proyecto de siete acres y asegura que las reparará bajo garantía cuando el estanque vuelva a vaciarse.

El permiso para drenar el agua ya está aprobado, aunque no se ha concretado la fecha exacta. La obra que debía dejar el Reflecting Pool listo para el 4 de julio tendrá que reabrirse recién acabada.

Trump no ha heredado un estanque perfecto ni ha inventado todos sus problemas. Lo que ha hecho es convertir un fallo antiguo y complejo en una promesa estética de solución inmediata.

El azul podía mejorar la foto. No podía borrar el clima, el agua estancada, los nutrientes ni las fugas que llevan años alimentando las algas.

Patos muertos, cuchillos y tribunales

Además, la polémica ha dejado de ser sólo estética con los patos muertos. Primero se fotografió un cadáver flotando en el agua verdosa. Después aparecieron otros dos en Constitution Gardens, un estanque cercano por el que también se mueven las aves del National Mall.

City Wildlife, una organización local de rescate animal, ha recogido los cuerpos y prevé hacer necropsias para determinar la causa de la muerte.

No hay una conclusión cerrada. Nadie ha probado que la reforma haya matado a los patos, pero la imagen ha añadido una sospecha ambiental a una obra ya cuestionada.

Los expertos han señalado varios riesgos posibles: algas potencialmente tóxicas, restos del revestimiento desprendido, productos usados para tratar el agua y el estrés de las obras en un hábitat donde las aves se desplazan de un punto a otro.

El Departamento del Interior asegura que el peróxido de hidrógeno empleado es más suave que el cloro y no daña la vida acuática ni el medio ambiente.

Las autoridades de Washington, por su parte, han anunciado una investigación por los informes de aves muertas y posibles vertidos de agua hacia desagües cercanos

El cuerpo de un pato bebé muerto flota en la piscina reflectante del Memorial a Lincoln. Aaron Schwartz Reuters

Trump, en cambio, ha preferido hacer otra lectura.

Según el presidente, el deterioro del estanque se trata de un acto de vandalismo. Asegura que alguien pudo echar fertilizante al agua para provocar algas. Que también cortó el fondo con un cuchillo o un cúter y abrió una raja de 100 metros en el revestimiento.

Cuando un periodista le pidió pruebas, el presidente respondió que se verían "en el momento adecuado" y "en los tribunales".

La Policía de Parques ha informado de seis arrestos relacionados con estos hechos, pero ni el Servicio Nacional de Parques ni la empresa encargada del revestimiento han confirmado públicamente que un corte de esas dimensiones sea la causa del deterioro.

Entre los detenidos está David Hearn, exolímpico estadounidense de piragüismo, que niega haber dañado nada. Según su versión, se acercó al estanque durante un paseo en bicicleta, vio un trozo del revestimiento ya levantado y lo tocó por curiosidad.

Acabó arrestado y retenido durante horas.

Este lunes, Trump amenazó a través de Truth Social con "una condena de 10 años de prisión en casos de destrucción, o intentos de destruir, este tipo de cosas, ¡y vamos a aplicar esa sentencia!".

El presidente también ha llevado el caso al terreno mediático. Ha amenazado con demandar a ABC News por su cobertura y ha acusado a la cadena de no contar el dinero que gastaron Barack Obama y Joe Biden en intentos anteriores de arreglar el estanque. Además, ha recordado que destruir propiedad federal puede acarrear hasta diez años de cárcel.

Así, una obra de mantenimiento se ha convertido en relato político. Primero fue una promesa de embellecimiento. Después, una chapuza visible. Luego, una sospecha ambiental. Finalmente, una acusación de sabotaje.

El Reflecting Pool se llama así porque refleja lo que tiene delante. Esta vez no ha sido sólo a Lincoln ni al obelisco de Washington. Ha reflejado una forma de gobernar: intervenir rápido, reclamar victoria, negar el fallo y buscar culpables cuando la imagen se estropea.